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Країни ЄС відзначили День перемоги у Другій світовій війні в Європі

9 травня в 07:34

У деяких країнах День перемоги 8 травня замість 9-го почали святкувати порівняно недавно.

9 мая
В ЄС вже відзначили День перемоги
У більшості країн ЄС 8 травня відзначили День перемоги у Другій світовій війні в Європі.

Зокрема, в столиці Чехії Празі у Національного монумента на Виткову горі відбулася урочиста церемонія за участю прем'єр-міністра Богуслава Соботки. Політики і військові поклали вінки і квіти до монумента, передає Еuronews.

А у Варшаві польський міністр оборони Антоні Мачеревич і ветерани зібралися біля могили невідомого солдата на площі Пілсудського у Варшаві. День перемоги у Польщі було перенесено з 9 на 8 травня лише 2 роки тому.

Більшість країн так званого "соціалістичного блоку" аж до кінця 80-х років минулого століття святкували День перемоги як і в СРСР, 9 травня.

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В Україні День перемоги над нацизмом відзначають 9 травня, а 8 травня – День пам'яті та примирення.

За матеріалами: Euronews
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