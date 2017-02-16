Країни НАТО висловили готовність збільшити витрати на оборону

Литва та Румунія зобов'язалися витрачати на оборону не менше 2% ВВП.

Країни НАТО щорічно витрачатимуть на оборону не менше 2% ВВП

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг погодився з вимогою міністра оборони США Джеймса Меттіса до партнерів по Альянсу про збільшення витрат на оборону.

"Це не якась послуга США, а тому що саме вони самі вважають, що в інтересах і Європи, і Канади направляти більш значні кошти на оборонні витрати", – заявив Столтенберг на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі в середу, 15 лютого.

Виступ очільника Пентагону був із розумінням сприйнятий міністрами оборони країн НАТО, повідомляє Reuters.

Ініціативу Меттіса підтримав міністр оборони Британії Майкл Феллон, а керівник оборонного відомства ФРН Урсула фон дер Ляйєн підкреслила, що вимога США про збільшення оборонних видатків членів Альянсу є правильною.

За словами Столтенберга, Литва та Румунія вже зобов'язалися збільшити щорічні витрати на оборону до 2% від ВВП найближчим часом, передає The Washington Post.

Як повідомлялося, 15 лютого міністр оборони США Джеймс Меттіс зажадав від союзників по НАТО збільшити фінансування оборони.

"Американський платник податків більше не в змозі нести на собі співставну частку у захисті західних цінностей. Американці не можуть дбати про безпеку ваших дітей більше, ніж ви самі", - заявив голова Пентагону на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі.

Нагадаємо, що зараз більшість з 28 країн НАТО не виконують нормативу Альянсу і витрачають на оборону менше 2% від ВВП.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила про перманентне підвищення відатків на оборону. За словами Меркель, йдеться про понад 20 млрд євро додаткових витрат. Оборонний бюджет Німеччини в 2016 році становить 34,3 млрд євро, тобто 1,2% від внутрішнього валового продукту країни.