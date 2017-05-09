Країни Балтії відключаться від російських електромереж

Естонія, Латвія і Литва підключаться до польської енергосистемі.

Балтія відключиться від Росії Василь Артюшенко, DT.UA

Країни Балтії - Естонія, Латвія і Литва мають намір відмовитися від отримання електроенергії зі спільної з Росією енергосистеми і увійти в мережу ЄС, підключившись до енергомережі через Польщу. Таким чином планується мінімізувати енергетичну залежність країн Балтії від РФ, пише українська редакція DW.

"Всі ми четверо погодилися прояснити розподіл обов'язків, - ред.) між чотирма країнами (Естонією, Латвією, Литвою і Польщею - ред.) до кінця року", - повідомив прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас.

Конкретні дати перепідключення до енергомережі ЄС не називаються, проте відомо, що раніше це планувалося на 2025 рік. Проект однак, був відкладений, через дискусії щодо точки підключення до європейської мережі - у Польщі чи Фінляндії (через підводний електрокабель).

Підключення через Польщу було визнано більш доцільним економічно.

Також доведеться врахувати і той факт, що Калінінградська область РФ синхронізована з російською електромережею через країни Балтії.

Також наголошується, що Росія ніколи не відключала електроенергію країнам Балтії і навіть не обіцяла це зробити, однак Литва розглядає факт енергетичної залежності від РФ як одну із головних національних небезпек.

Раніше в Литві відзначали, що Росія наростила сили і можливості почати наступ проти будь-якої з трьох країн Балтії за 24 години, обмежуючи тим самим здатність НАТО відповісти на агресію належним чином.