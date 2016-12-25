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Корейські ЗМІ звинуватили Пан Гі Муна в отриманні 230 тисяч доларів хабара

25 грудня в 02:24

Генсек ООН нібито отримав хабар 10-12 років тому.

Пан ги мун
ЗМІ Кореї звинуватили генсека ООН в хабарництві
un.org

Корейська преса звинуватила генерального секретаря ООН Пан Гі Муна в отриманні хабара на загальну суму 230 тис. доларів.

За даними південнокорейського видання Sisa Journal, Пан Гі Мун отримав 200 тис. доларів у 2005 році, коли ніс службу в Міністерстві закордонних справ і зовнішньої торгівлі Республіки Корея. У 2007 році, коли він вже обіймав посаду генсека ООН, він отримав ще 30 тисяч доларів.

Пан Гі Мун ці звинувачення заперечує і заявив, що має намір подати в суд на корейське видання.

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Як повідомлялося, Пан Гі Мун може стати фаворитом президентської гонки на дострокових виборах у Південній Кореї.

12 листопада на вулиці столиці Південної Кореї Сеула з вимогою відставки президента Пак Кин Хе вийшли десятки протестуючих. Протести викликані скандалом через втручання в державні справи близької подруги корейського лідера.

За матеріалами: РИА Новости
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Теги Корея долар ООН хабар Південна президент видання подруги лідер столиця вулиці відставки
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