Конгресмени США бойкотуватимуть інавгурацію Трампа через втручання РФ у вибори

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

На думку Льюїса, росіяни допомогли знищити кандидатуру Клінтон.

Конгресмени-демократи не відвідають інавгурацію Трампа 20 січня Yahoo!News

Щонайменше вісім членів Конгресу США від Демократичної партії заявили, що бойкотуватимуть інавгурацію обраного президента Дональда Трампа, вказуючи, що російське втручання у вибори могло допомогти в його перемозі.

"Я не бачу цього обраного президента законним президентом", – вказав член Палати представників, демократ зі штату Джорджія Джон Льюїс, передає "Радіо Свобода".

На думку Льюїса, росіяни брали участь у наданні допомоги в обранні Трампа.

"І вони допомогли знищити кандидатуру Гілларі Клінтон", – додав він.

Інші законодавці-демократи, які оголосили про свої плани пропустити інавгурацію, серед причин свого демаршу також назвали неповагу Трампа до жінок, меншин та іноземців.

Раніше повідомлялось, що у США тисячі демонстрантів планують влаштувати у Вашингтоні акцію протесту 20 січня, щоб зірвати інавгурацію новообраного президента країни Дональда Трампа.

Як повідомлялося раніше, перемога на виборах республіканця Дональда Трампа призвела до масових протестів у США. На початку листопада протестні акції пройшли в Окленді, Лос-Анджелесі, Портленді і Нью-Йорку. 11 листопада під час акцій протесту в Каліфорнії затримали не менше 196 осіб.