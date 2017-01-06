Конгрес затвердив Трампа на посаді президента США

Інавгурація Дональда Трампа відбудеться 20 січня. У Конгресі пройшла процедура затвердження результатів виборів.
На засіданні під головуванням віце-президента США Джозефа Байдена були оголошені дані сертифікатів голосування по штатам. Згідно з оголошеними результатами, 304 голоси подані за республіканця Трампа і 227 за демократа Гілларі Клінтон.
Сам Трамп і Пенс в залі не були присутні.
У ході голосування неодноразово звучали протести зі згадкою "російського втручання" і "тиску на виборців у ході виборів", однак всі протести були відхилені.
Інавгурація Дональда Трампа на посаді президента США і Майкла Пенса на посаді віце-президента США відбудеться 20 січня.
Нагадаємо, 8 листопада, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп виграв вибори президента США, заручившись підтримкою більшості виборців у більшості штатів.Интерфакс , DT.UA ,