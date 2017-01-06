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Конгрес затвердив Трампа на посаді президента США

6 січня в 21:36

Інавгурація Дональда Трампа відбудеться 20 січня. У Конгресі пройшла процедура затвердження результатів виборів.

Дональд Трамп
Конгрес США затвердив перемогу Трампа на виборах
Yahoo!News
Конгрес США на спільному засіданні обох палат затвердила на посадах обраних президента і віце-президента США Дональда Трампа і Майкла Пенса.

На засіданні під головуванням віце-президента США Джозефа Байдена були оголошені дані сертифікатів голосування по штатам. Згідно з оголошеними результатами, 304 голоси подані за республіканця Трампа і 227 за демократа Гілларі Клінтон.

Сам Трамп і Пенс в залі не були присутні.

У ході голосування неодноразово звучали протести зі згадкою "російського втручання" і "тиску на виборців у ході виборів", однак всі протести були відхилені.

Інавгурація Дональда Трампа на посаді президента США і Майкла Пенса на посаді віце-президента США відбудеться 20 січня.

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Нагадаємо, 8 листопада, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп виграв вибори президента США, заручившись підтримкою більшості виборців у більшості штатів.

За матеріалами: Интерфакс , DT.UA ,
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Теги США вибори
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