Конгрес затвердив Трампа на посаді президента США

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Інавгурація Дональда Трампа відбудеться 20 січня. У Конгресі пройшла процедура затвердження результатів виборів.

Конгрес США затвердив перемогу Трампа на виборах Yahoo!News

Конгрес США на спільному засіданні обох палат затвердила на посадах обраних президента і віце-президента СШАі Майкла Пенса.

На засіданні під головуванням віце-президента США Джозефа Байдена були оголошені дані сертифікатів голосування по штатам. Згідно з оголошеними результатами, 304 голоси подані за республіканця Трампа і 227 за демократа Гілларі Клінтон.

Сам Трамп і Пенс в залі не були присутні.

У ході голосування неодноразово звучали протести зі згадкою "російського втручання" і "тиску на виборців у ході виборів", однак всі протести були відхилені.

Інавгурація Дональда Трампа на посаді президента США і Майкла Пенса на посаді віце-президента США відбудеться 20 січня.

Нагадаємо, 8 листопада, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп виграв вибори президента США, заручившись підтримкою більшості виборців у більшості штатів.