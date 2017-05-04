Конгрес США схвалив виділення Україні 560 мільйонів доларів

Обидві палати американського парламенту підтримали проект державного бюджету. Тепер його має підписати президент.

Річний бюджет США перевищує трильйон доларів

Сенат США в четвер, 4 травня, проголосував за проектна 2017 фінансовий рік, передає "Укрінформ".

Законопроект підтримали 79 сенаторів, 18 проголосували проти. Напередодні бюджет схвалила Палата Представників. Щоб він набув чинності, його має підписати президент Дональд Трамп.

Очікується, що глава держави поставить свій підпис під документом швидко, так як у п'ятницю завершується термін дозволеного фінансування уряду, після якого може настати урядовий "шатдаун".

Загальний обсяг річного бюджету США, згідно з проектом, склав 1,1 трильйона доларів.

Він передбачає, зокрема, збільшення витрат на оборону на 15 мільярдів доларів і додаткові 1,5 мільярди для забезпечення безпеки кордонів, перш за все, з Мексикою.

Проект бюджету також включає 560 мільйонів 465 тисяч доларів зовнішньоекономічної допомоги для України, 150 мільйонів з яких будуть виділені в рамках "Ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки".

У грудні 2016 року Конгрес США схвалив бюджет Пентагону на 2017 рік, який передбачає виділення 350 мільйонів доларів військової допомоги Україні, що на 50 мільйонів більше, ніж у 2016 році.

Документ передбачає надання Україні летальної зброї, а також розширення військової допомоги за рахунок поставок засобів технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України й допомоги у підготовці штабних офіцерів і вищого військового командування Збройних сил України.

Нагадаємо, 22 вересня палата представників Конгресу США одноголосно схвалила закон H. R. 5094 про підтримку стабільності і демократії в Україні, положення якого передбачають, серед іншого, можливість передачі Україні летальних оборонних систем озброєнь.