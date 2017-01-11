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Компромат на Трампа поширюється швидше, ніж журналісти можуть перевірити його достовірність — Associated Press

11 січня в 10:21

Більшість ЗМІ не опублікували "російське досьє на Трампа" через неправдоподібність інформації.

Дональд Трамп
Публікація відомостей про Трампа, які зібрала Росія, стала публічним випробуванням журналістських стандартів
Yahoo!News

Більша частина ЗМІ не стала публікувати інформацію про нібито наявне в Росії "досьє на Трампа" з компрометуючими обраного президента матеріалами, вважаючи їх необґрунтованими.

Агентство Associated Press повідомило, що публікація відомостей про обраного президента США Дональда Трампа, які зібрала Росія, стала публічним випробуванням журналістських стандартів у вівторок, 10 січня.

Наголошується, що через кілька годин після появи чуток про те, що американська розвідка поінформувала Трампа про нібито існуюче досьє, видання BuzzFeed News незважаючи на сумніви редактора порталу Бена Сміта про правдоподібность інформації, опублікувало зведення цих тверджень.

Сам Сміт пізніше в Twitter пояснив свою позицію тим, що досьє було опубліковано, щоб "американці могли скласти власну думку з приводу цих чуток".

 

У AP відзначили, що більшість ЗМІ не опублікували дану інформацію через те, що вона не була підтверджена.

У свою чергу, сам Трамп назвав "досьє" неправдоподібним і "політичним полюванням відьом".

 

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Пізніше WikiLeaks заявили про те, що опубліковані дані навряд чи можна вважати достовірними, а стиль документа, опублікованого Buzzfeed News, не викликає довіри.

 

За матеріалами: DT.UA
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Теги інформація Росія Трамп США
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