Комітет сенату США підтримав кандидатуру Меттіса на пост глави Пентагону

Проти його призначення виступив лише один сенатор.

Відставний генерал Меттіс наблизився до посади глави Пентагону ще ближче Wikimedia commons

Комітет Сенату США у справах збройних сил майже одноголосно схвалив кандидатуру відставного генерала морської піхотина пост міністра оборони США.

Як повідомляє агентство Reuters, на підтримку Меттіса проголосували 26 членів комітету, і лише один виступив проти. Ім'я сенатора, не згодного з призначенням Меттіса, наразі невідомо.

В подальшому кандидатура Меттіса повинна бути схвалена більшістю голосів у Сенаті.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп прийняв рішення призначити міністром оборони відставного чотиризіркового генерала Джеймса Меттіса.

Генерал прослужив в американській армії 34 роки. З 2010 по 2013 він очолював Центральне командування США, обіймав керівні посади в армії, а також командував першою дивізією морської піхоти США в Іраку.

Як писали у своїй статті для DT.UA Олег Бєлоколос та Олександр Хара, Меттіс заслужив авторитет інтелектуала та військового стратега, беручи участь у всіх військових кампаніях в США, починаючи з війни у Перській затоці 1991 року. Його ім'я особливо прославилось після битви за Фаллуджу. Глава сенатського комітету з питань ВС Джон Маккейн назвав Меттіса одним з кращих офіцерів свого покоління.

За свій характер та відсутність сім'ї генерал отримав в армії прізвисько "скажений пес" та "воїн-чернець".