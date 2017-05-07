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Командування США і РФ обговорили польоти над Сирією

7 травня в 01:11

Начальники генеральних штабів домовилися підтримувати регулярні контакти, щоб уникнути конфліктних ситуацій у майбутньому.

ВВС США F/A-18E/F Super Hornet
США і РФ готові відновити дію меморандуму про безпеку польотів над Сирією
defense-aerospace.com
Начальники генеральних штабів США та Росії Джозеф Данфорд і Валерій Герасимов у суботу, 6 травня, обговорили меморандум про безпеку польотів у Сирії і висловили готовність відновлення його дії, передає Deutsche Welle.

У Пентагоні повідомили, що Данфорд і Герасимов "говорили про досягнуту нещодавно в Астані угоду і підтвердили свою прихильність деконфліктізаціі операцій". Начальники генштабів договрились підтримувати регулярні контакти, щоб уникнути конфліктних ситуацій у майбутньому.

У прес-службі Міністерства оборони Росії, у свою чергу, заявили про готовність працювати "над додатковими заходами для попередження конфліктних ситуацій" під час операцій проти терористичних угруповань "Ісламська держава" і "Джебхаат ан-Нусра". Керівники генштабів також торкнулися питання створення зон деескалації конфлікту.

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Раніше в Міноборони РФ повідомили про відмову від співпраці зі США в Сирії й зупинку роботи каналу спецзв'язку між військовими відомствами двох країн. У Пентагоні, в свою чергу, спростували припинення роботи каналу спецзв'язку.

Нагадаємо, 7 квітня в совенных кораблів США були випущені 59 ракет по авіабазі урядових військ Сирії у провінції Хомс. Ракетний удар є відповіддю на хімічну атаку в сирійській провінції Ідліб.

Світові лідери підтримали дії США, їх засудили лише Росія, Іран і Північна Корея.

Читайте про політичні наслідки американської акції в Сирії в статті Олексія Коваля "Трамп пориває з доктриною невтручання" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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