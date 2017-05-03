Генерал стверджує, що для стримування Росії необхідно більше танкових військ, інженерів і авіації.

Кертіс Скапаротті говорить про необхідність посилення НАТО в Європі для стримування Росії Сankantar

Головнокомандувач об'єднаними збройними силамив Європі Кертіс Скапаротті заявив про необхідність посилення контингенту в Європі. За словами Скапаротті, для стримування Росії, НАТО необхідно збільшити кількість танових та інженерних військ, а також авіації, пише The Hill

Раніше видання Atlantic Council писало, що

не оборонні бюджети, а Росія. Коли президент США Дональд Трамп відвідає саміт НАТО в Брюсселі 25 травня, йому не варто нескінченно штовхати європейців за їх витрати на оборону. Замість цього він повинен звернути увагу союзників на необхідності виступити проти ядерного шантажу з боку Росії, а також її переваги в звичайних озброєннях.