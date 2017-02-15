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Команда Трампа спілкувалася зі спецслужбами Росії протягом року перед виборами – The New York Times

15 лютого в 08:53

За даними видання, в американської розвідки є телефонні записи, які підтверджують це.

Пол Манафорт
Пол Манафорт міг бути одним з посередників між Трампом і спецслужбами Росії
Flickr/karo4greatness
Телефонні записи і перехоплені розмови показують, що члени виборчої кампанії Дональда Трампа мали регулярні контакти з російськими спецслужбами протягом року перед виборами. Американська розвідка отримала зміст цих розмов, коли стало відомо про злам пошти Демократів, повідомляє продемократичне видання The New York Times, посилаючись на свої джерела серед колишніх і нинішніх чиновників США.

Видання зазначає, що американські спецслужби перевіряли, наскільки ці контакти пов'язані з спробами Росії вплинути на результат виборів. У публікації згадуються, що зв'язком з російськими спецслужбами займалися Пол Манафорт і Майкл Флінн.

Манафорт назвав заяви видання абсурдом і сказав, що він ніколи не спілкувався з представниками розвідки. Спростували цю інформацію і в прес-службі Білого дому, де повідомили, що ніхто з команди Трампа не спілкувався з представниками російських спецслужб.

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Як повідомлялося раніше, радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія Трамп вибори розвідка спецслужби
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