Команда Трампа спілкувалася зі спецслужбами Росії протягом року перед виборами – The New York Times

За даними видання, в американської розвідки є телефонні записи, які підтверджують це.

Пол Манафорт міг бути одним з посередників між Трампом і спецслужбами Росії Flickr/karo4greatness

Телефонні записи і перехоплені розмови показують, що члени виборчої кампаніїмали регулярні контакти з російськими спецслужбами протягом року перед виборами. Американська розвідка отримала зміст цих розмов, коли стало відомо про злам пошти Демократів, повідомляє продемократичне видання The New York Times , посилаючись на свої джерела серед колишніх і нинішніх чиновників США.

Видання зазначає, що американські спецслужби перевіряли, наскільки ці контакти пов'язані з спробами Росії вплинути на результат виборів. У публікації згадуються, що зв'язком з російськими спецслужбами займалися Пол Манафорт і Майкл Флінн.

Манафорт назвав заяви видання абсурдом і сказав, що він ніколи не спілкувався з представниками розвідки. Спростували цю інформацію і в прес-службі Білого дому, де повідомили, що ніхто з команди Трампа не спілкувався з представниками російських спецслужб.