Команда Трампа хоче, щоб усі посли США звільнилися до інавгурації - Reuters

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Всі без виключення посли, призначені адміністрацією Обами, повинні залишити свої посади до 20 січня.

Трамп вимагає відставки всіх послів до інавгурації. Flickr/Michael Vadon

Перехідна команда переможця на виборах президентаДональда Трампа розпорядилася, щоб усі посли, призначені в часи президенства Барака Обами, залишили свої посади.

Про це, як повідомляє Reuters, повідомив американський посол в Новій Зеландії Марк Гілберт. При цьому, розпорядження стосується всіх "без виключення" дипломатичних представників, попри те, що в минулому деяким послам, особливо з дітьми, дозволяли затриматися на посаді впродовж кількох тижнів чи місяців.

Видання зауважує, що через розпорядження перехідної команди Трампа Вашингтон може на тривалий час лишитися без послів у Великобританії, Німеччині і Канаді.

Тим часом, у Конгресі США пригрозили Трампу "рішучими заходами" у разі спроби скасувати санкції проти РФ.