Команда Трампа хоче, щоб усі посли США звільнилися до інавгурації - Reuters

Всі без виключення посли, призначені адміністрацією Обами, повинні залишити свої посади до 20 січня.
Про це, як повідомляє Reuters, повідомив американський посол в Новій Зеландії Марк Гілберт. При цьому, розпорядження стосується всіх "без виключення" дипломатичних представників, попри те, що в минулому деяким послам, особливо з дітьми, дозволяли затриматися на посаді впродовж кількох тижнів чи місяців.
Видання зауважує, що через розпорядження перехідної команди Трампа Вашингтон може на тривалий час лишитися без послів у Великобританії, Німеччині і Канаді.
Тим часом, у Конгресі США пригрозили Трампу "рішучими заходами" у разі спроби скасувати санкції проти РФ.DT.UA