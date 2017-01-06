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Команда Трампа хоче, щоб усі посли США звільнилися до інавгурації - Reuters

6 січня в 13:06

Всі без виключення посли, призначені адміністрацією Обами, повинні залишити свої посади до 20 січня.

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Трамп вимагає відставки всіх послів до інавгурації.
Flickr/Michael Vadon
 Перехідна команда переможця на виборах президента США Дональда Трампа розпорядилася, щоб усі посли, призначені в часи президенства Барака Обами, залишили свої посади.

Про це, як повідомляє Reuters, повідомив американський посол в Новій Зеландії Марк Гілберт. При цьому, розпорядження стосується всіх "без виключення" дипломатичних представників, попри те, що в минулому деяким послам, особливо з дітьми, дозволяли затриматися на посаді впродовж кількох тижнів чи місяців.

Видання зауважує, що через розпорядження перехідної команди Трампа Вашингтон може на тривалий час лишитися без послів у Великобританії, Німеччині і Канаді.

Тим часом, у Конгресі США пригрозили Трампу "рішучими заходами" у разі спроби скасувати санкції проти РФ.

За матеріалами: DT.UA
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Теги посол Обама США Трамп
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