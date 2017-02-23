Колишнього главу МВФ засудили до 4,5 років в'язниці за шахрайство

Високопоставлені керівники банку витратили на особисті потреби близько 15,5 млн євро.

В Іспанії засудили колишнього главу МВФ Родріго Рато travelask.ru

Іспанський суд засудив колишнього директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду та екс-міністра економіки Іспаніїдо 4,5 років в'язниці у справі про фінансове шахрайство.

Наголошується, що у справі про використання "чорних карт" іспанського банку Caja Madrid (пізніше Bankia), на яких зберігалися кошти, проходить ще 65 осіб, повідомляє видання El Pais.

У цілому високопоставлені керівники Caja Madrid і Bankia витратили на особисті потреби близько 15,5 млн євро в період з 1999 по 2012 рік.

У 2016 році в Іспанії розпочався процес про фінансове шахрайство, по якому проходять 65 осіб, у тому числі і Рато. Справа пов'язана з використанням "чорних карт" Bankia, на яких зберігалися кошти, які ховали від податкових служб.

Згідно з версією звинувачення, за допомогою цих карт підозрювані витратили понад 12 млн євро на особисті потреби в період з 2003 по 2012 рік.

Нагадаємо, раніше Родріго Рато обіймав посади віце-прем'єра Іспанії (1996-2004), директора-розпорядника МВФ (2004 - 2007) і президента Bankia (2010-2012).

Після його відставки Bankia зіткнулася з серйозними фінансовими проблемами і попросила допомоги в уряду. З'ясувалося, що в банку були проблеми зі звітністю. У результаті, банк частково націоналізували. Допомогу банківській системі Іспанії довелося надавати з фондів Євросоюзу.

У середині квітня 2015 року Рато був затриманий за підозрою в ухилянні від сплати податків, відмиванні грошей і незаконному привласненні майна. В ході розслідування в жовтні 2015 року суд залишив його на волі.