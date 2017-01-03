Колишній глава Гонконгу постав перед судом за звинуваченням у корупції

Цанг не визнав себе винним у неправомірних діях і хабарництві.

Колишнього главу адміністрації Гонконгу звинувачують у корупції AndreyPopov / Depositphotos

Екс -глава адміністраціїДональд Цанг сьогодні, 3 січня, постав перед судом за звинуваченням у незаконному використанні коштів уряду в період з 2005 по 2015 рік.

Сторона звинувачення стверджує, що він орендував за низькою ціною квартиру у одного з великих акціонерів Wave Media. Надалі він схвалив видачу компанії ліцензії без оголошення про конфлікт інтересів. На думку прокуратури, компанія оплатила ремонт квартири для Цанга, а той представив дизайнера до нагороди.

Цанг не визнав себе винним у неправомірних діях і хабарництві. Якщо Цанга визнають винним, він може отримати тюремний термін.