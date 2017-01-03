Колишній глава Гонконгу постав перед судом за звинуваченням у корупції

Цанг не визнав себе винним у неправомірних діях і хабарництві.
Сторона звинувачення стверджує, що він орендував за низькою ціною квартиру у одного з великих акціонерів Wave Media. Надалі він схвалив видачу компанії ліцензії без оголошення про конфлікт інтересів. На думку прокуратури, компанія оплатила ремонт квартири для Цанга, а той представив дизайнера до нагороди.
Цанг не визнав себе винним у неправомірних діях і хабарництві. Якщо Цанга визнають винним, він може отримати тюремний термін.Інтерфакс-Україна