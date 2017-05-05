КНДР звинуватила США в намірі усунути Кім Чен Ина біохімічною зброєю

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Диверсійна група нібито проникла на територію КНДР, щоб ліквідувати Кім Чен Ина, стверджують в МДБ Північної Кореї.

У Пхеньяні побоюються, що Кім Чен Ина можуть ліквідувати за допомогою біохімічного речовини ЦТАК

Міністерство державної безпекизвинуватило спецслужб Південної Кореї і Сполучених Штатів у змові з метою вбивства Кім Чен Ина і погрожує почати відповідні дії, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap

Зокрема, МДБ Північної Кореї стверджує, що диверсійна група за підтримки ЦРУ і розвідки Південної Кореї проникла на територію КНДР, щоб усунути Кім Чен Ина за допомогою біохімічного речовини.

У КНДР оголосили, що починають операцію проти спецслужб США і Південної Кореї. "Ми знайдемо і безжально знищимо всіх до останнього терористів ЦРУ США та Національної служби розвідки Південної Кореї", - йдеться в повідомленні північнокорейського агентства ЦТАК.

Раніше Палата представників Конгресу США прийняла законопроект про санкції щодо КНДР. "Законопроект дає адміністрації потужний інструмент для того, щоб перекрити фінансування КНДР, полюючи на тих, хто веде бізнес з північнокорейським режимом", – сказав голова комітету з міжнародних відносин Палати представників Ед Ройс.

Детальніше про дії США в азіатському регіоні читайте в статті Юлії Курнишової "Все непросто з американськими союзами в Азії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".