КНДР звинуватила США у підштовхуванні Корейського півострова до ядерної війни

Північна Корея каже, що американські бомбардувальники загрожують початком повномасштабної ядерної війни.

КНДР продовжує лякати американців і корейців ядерною війною techtrape.wordpress.com

Північна Корея звинуватила США у підштовхуванні ситуації на Корейському півострові до повномасштабної ядерної війни. В КНДР вважають, що тренувальні польоти американських бомбардувальників над територією Південної Кореї підштовхують сторони все ближче до ядерної війни, пише Reuters

Північна Корея відзначає, що США проводили імітацію ядерного бомбардування головних об'єктів КНДР, а також додають, що "Трамп і інші розпалювачі війни закликають зробити превентивний ядерний удар".

Раніше повідомлялося, щоКім Чен Ина "тямущим хлопцем". За словами Трампа, північнокорейський лідер отримав владу в дуже юному віці і зміг її утримати, незважаючи на оточення "жорсткими людьми".

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп не виключив ймовірність серйозного конфлікту з КНДР, однак висловив надію на мирне вирішення кризи.

Нагадаємо, вранці 29 квітня в КНДР відбулися невдалі випробування балістичної ракети. Проте на невдалий пуск вже відреагував президент США Дональд Трамп. "Північна Корея не поважає прагнення Китаю і його шановного президента, здійснивши сьогодні запуск ракети, хай і невдалий. Погано", - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

США, в свою чергу, відправили до берегів КНДР ударну групу флоту на чолі з авіаносцем "Карл Вінсон". У Пхеньяні заявили про готовність потопити американський корабель. Авіаносна група ВМС США 29 квітня пройшла Корейську протоку і увійшла в акваторію Японського моря. Крім атомного авіаносця "Карл Вінсон" в Японському морі також перебуватимуть авіаносці "Рональд Рейган"і "Німіц".

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа обмірковує розширення політичного та економічного тиску на Північну Корею.