КНДР звинуватила США у підштовхуванні Корейського півострова до ядерної війни

Північна Корея каже, що американські бомбардувальники загрожують початком повномасштабної ядерної війни.
Північна Корея відзначає, що США проводили імітацію ядерного бомбардування головних об'єктів КНДР, а також додають, що "Трамп і інші розпалювачі війни закликають зробити превентивний ядерний удар".Трамп назвав лідера КНДР Кім Чен Ина "тямущим хлопцем". За словами Трампа, північнокорейський лідер отримав владу в дуже юному віці і зміг її утримати, незважаючи на оточення "жорсткими людьми".
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп не виключив ймовірність серйозного конфлікту з КНДР, однак висловив надію на мирне вирішення кризи.
Нагадаємо, вранці 29 квітня в КНДР відбулися невдалі випробування балістичної ракети. Проте на невдалий пуск вже відреагував президент США Дональд Трамп. "Північна Корея не поважає прагнення Китаю і його шановного президента, здійснивши сьогодні запуск ракети, хай і невдалий. Погано", - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.
США, в свою чергу, відправили до берегів КНДР ударну групу флоту на чолі з авіаносцем "Карл Вінсон". У Пхеньяні заявили про готовність потопити американський корабель. Авіаносна група ВМС США 29 квітня пройшла Корейську протоку і увійшла в акваторію Японського моря. Крім атомного авіаносця "Карл Вінсон" в Японському морі також перебуватимуть авіаносці "Рональд Рейган"і "Німіц".
Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа обмірковує розширення політичного та економічного тиску на Північну Корею.DT.UA