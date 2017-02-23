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КНДР звинуватила Малайзію в смерті брата Кім Чен Ина

23 лютого в 08:51

Північнокорейська влада також засудила Південну Корею за версію про вбивство Кім Чон Нама спецслужбами КНДР.

КНДР Раб.партия
Північна Корея каже про провину Малайзії в смерті Кім Чон Нама
РИА Новости
Північна Корея звинуватила Малайзію у смерті "одного зі своїх громадян там минулого тижня". Крім того, влада КНДР залишилися незадоволеною "недружнім ставленням" Південної Кореї, яка говорить про вину північнокорейських спецслужб у смерті Кім Чон Нама, повідомляє Reuters.

Повідомлення про невдоволення КНДР було передано державними ЗМІ, посилаючись на керівництво держави. Це було перше згадування про смерть брата північнокорейського лідера в країні, проте його ім'я і спорідненість з Кім Чен Ином не згадувалась.

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Нагадаємо, що в поліції Малайзії заявили, що хочуть допитати одного високопоставленого чиновника з посольства Північної Кореї з приводу вбивства Кім Чон Нама.

Раніше в корейських ЗМІ з'явилася інформація, що спецслужби КНДР могли вбити Кім Чон Нама через його конфлікт з братом на ґрунті поділу спадщиниїх батька Кім Чен Іра.

Кім Чон Нам був убитий в Малайзії 13 лютого. За даними ЗМІ, за вбивством стоять спецслужби КНДР. Якщо ця інформація підтвердиться, то це вбивство буде одним з найгучніших в низці політичних вбивств громадян Північної Кореї, які сталися за останнє десятиліття. Вони повинні були змусити замовкнути тих, хто сприймається лідерами Північної Кореї в якості загрози їхній владі, повідомив один з джерел в уряді США.

 

За матеріалами: DT.UA
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Теги Корея КНДР вбивство США
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