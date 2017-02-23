КНДР звинуватила Малайзію в смерті брата Кім Чен Ина

Північнокорейська влада також засудила Південну Корею за версію про вбивство Кім Чон Нама спецслужбами КНДР.

Північна Корея каже про провину Малайзії в смерті Кім Чон Нама РИА Новости

Північна Корея звинуватилау смерті "одного зі своїх громадян там минулого тижня". Крім того, влада КНДР залишилися незадоволеною "недружнім ставленням" Південної Кореї, яка говорить про вину північнокорейських спецслужб у смерті Кім Чон Нама, повідомляє Reuters

Повідомлення про невдоволення КНДР було передано державними ЗМІ, посилаючись на керівництво держави. Це було перше згадування про смерть брата північнокорейського лідера в країні, проте його ім'я і спорідненість з Кім Чен Ином не згадувалась.

Нагадаємо, що в поліції Малайзії заявили, що хочуть допитати одного високопоставленого чиновника з посольства Північної Кореї з приводу вбивства Кім Чон Нама.

Раніше в корейських ЗМІ з'явилася інформація, що спецслужби КНДР могли вбити Кім Чон Нама через його конфлікт з братом на ґрунті поділу спадщиниїх батька Кім Чен Іра.

Кім Чон Нам був убитий в Малайзії 13 лютого. За даними ЗМІ, за вбивством стоять спецслужби КНДР. Якщо ця інформація підтвердиться, то це вбивство буде одним з найгучніших в низці політичних вбивств громадян Північної Кореї, які сталися за останнє десятиліття. Вони повинні були змусити замовкнути тих, хто сприймається лідерами Північної Кореї в якості загрози їхній владі, повідомив один з джерел в уряді США.