КНДР заявила про готовність до пуску міжконтинентальної балістичної ракети, США мають намір збивати

Програма протиракетної оборони Північної Кореї представляють серйозну загрозу для США, вважає глава Пентагону.

Пхеньян попередив, що вже готовий до пуску МБР ЦТАК

Північна Корея готова в будь-який час і з будь-якого місця здійснити пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), заявив представник МЗС країни.

"МБР буде пущена в будь-який час і з будь-якого місця, визначеного верховним командуванням", - йдеться в заяві, поширеній по каналах Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК).

"Вина в тому, що КНДР змушена розвивати ракетну програму, повністю лежить на США, які десятиліттями продовжують проводити стару політику ворожості щодо нашої країни, зазіхаючи на її суверенітет і життєві права", - підкреслив представник МЗС Північної Кореї.

У теж час глава Пентагону США Ештон Картер назвав можливість створення ядерної зброї і програму протиракетної оборони КНДР серйозною загрозою для США. Він також заявив про те, що його країна готова збити ракету Північної Кореї в разі її запуску або випробування, "якщо вона буде спрямована на нашу територію або на територію наших друзів і союзників".

Як повідомлялося, в кінці листопада Рада безпеки ООН ввела нові санкції проти КНДР у відповідь на нові випробування ядерної зброї, які вона провела у вересні. Санкції запровадили вже в п'ятий раз з моменту першого ядерного випробування, яке сталося в 2006 році. 9 вересня Північна Корея провела п'яте найбільше випробування ядерної зброї, тим самим, в черговий раз порушивши Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який в свій час також підписала.