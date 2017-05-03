Клінтон звинуватила Росію і главу ФБР у своїй поразці на виборах

При цьому екс-кандидатка в президенти визнає свою відповідальність за поразку.

Клінтон назвала ключові причини своєї поразки на президентських виборах Flickr / Hillary for America

Колишня кандидат у президенти США Хіларі Клінтон вважає, що одними з основних факторів її поразки Дональду Трампу на виборах були. За словами Клінтон, вона була на шляху до перемоги до тих пір, поки глава ФБР Джим Комі не відновив справу з приводу її поштового листування, а Росія не виклала документи листування Демократів на WikiLeaks, повідомляє CNN

Політик вважає, що саме ця комбінація подій позбавила її перемоги. Також Клінтон зазначила, що російське втручання було помітно неодноразово протягом кампанії. При цьому екс-кандидат визнає свою відповідальність за поразку.

Нагадаємо, що на відкритому слуханніщодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення.

Тим часом, видання Newsweek писало, що в США демократи шукають причини для імпічментуТрампа. Дехто з конгресменів переконаний, що відсутності фактів, які б доводили звинувачення Трампа на адресу Обами щодо прослуховування, вже достаньо, щоб почати процес.