Клінтон звинуватила Росію і главу ФБР у своїй поразці на виборах

При цьому екс-кандидатка в президенти визнає свою відповідальність за поразку.
Політик вважає, що саме ця комбінація подій позбавила її перемоги. Також Клінтон зазначила, що російське втручання було помітно неодноразово протягом кампанії. При цьому екс-кандидат визнає свою відповідальність за поразку.голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення.
Тим часом, видання Newsweek писало, що в США демократи шукають причини для імпічментуТрампа. Дехто з конгресменів переконаний, що відсутності фактів, які б доводили звинувачення Трампа на адресу Обами щодо прослуховування, вже достаньо, щоб почати процес.DT.UA