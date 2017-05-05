Клінтон планує створити групу з протидії Трампу - Politico

Очікується, що група "Разом вперед" буде організовувати фінансування організацій, які протистоять політиці чинного президента США.

Клінтон має намір створити групу антитрамповскую Flickr / Hillary for America

Екс-кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон планує сформувати нову політичну групу, яка буде фінансувати організації, опозиційні президентові Сполучених штатів Дональду Трампу. Створити групу Клінтон має намір вже наступного тижня, пише видання Politico з посиланням на власні джерела. За залучення фінансових ресурсів у групу буде відповідати Джудіт Маккейл, вона займала посаду заступника держсекретаря США в період, коли держсекретарем була Клінтон (2009-2013 роки).

Політична група буде називатися "Разом вперед" (Onward Together), що нагадує слоган передвиборчої кампанії Клінтон ("Разом сильніші", Stronger Together).

Нагадаємо, колишня кандидат у президенти США Хілларі Клінтон вважає, що одними з основних факторів її поразки Дональду Трампу на виборах були Росія і глава ФБР. За словами Клінтон, вона була на шляху до перемоги до тих пір, поки глава ФБР Джим Комі не відновив справу з приводу її поштового листування, а Росія не виклала документи листування Демократів на WikiLeaks.

Політик вважає, що саме ця комбінація подій позбавила її перемоги. Також Клінтон зазначила, що російське втручання було помітно неодноразово протягом кампанії. При цьому екс-кандидат визнає свою відповідальність за поразку.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення.

Тим часом, видання Newsweek писало, що в США демократи шукають причини для імпічментуТрампа. Дехто з конгресменів переконаний, що відсутності фактів, які б доводили звинувачення Трампа на адресу Обами щодо прослуховування, вже достаньо, щоб почати процес.