Необхідно усунути зловживання правом вето постійними членами.

Клімкін виступив з промовою в Радбезі ООН

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав реформувати Раду безпеки ООН, щоб усунути зловживання правом вето постійними членами.

"Рада безпеки повинна бути здатним давати дієва відповідь на криваві конфлікти незалежно від можливої присутності сторони конфлікту за цим столом в якості постійного члена Ради безпеки", - сказав він, виступаючи на відкритих дебатах в Раді безпеки ООН.

У виступі він звернув увагу на ряд конфліктів в Європі, викликаних діями, за його словами, "однієї держави", яка створює на континенті багато "гарячих точок", застосовуючи стратегію: порушити конфлікт, прийняти в ньому участь, підтримати його, а потім підірвати мирні зусилля замість посередництва в них.

"Якщо агресія цієї держави не припинилося, кожен "заморожений" конфлікт перетворитися в "гарячий", а держава-агресор буде створювати нові загрози і виклики в стабільних місцях", - йдеться у виступі Клімкіна.

"Агресія Росії проти України має свою мету європейської та трансатлантичної єдність як основні елементи світового порядку безпеки. Повернути назад події розпаду Радянського Союзу чверть століття тому вже давно стало для Кремля нав'язливою думкою. Росія використовує на свою користь слабкості інших. І одна з таких інституційних слабкостей, якою вона зловживає, є право вето у Раді безпеки ООН і правило консенсусу в ОБСЄ. А дієвого механізму притягнення зловмисника до відповідальності за його порушення ще не утворили ", - сказав міністр.

Він закликав ООН не уникати активного підходу у врегулюванні та вирішенні конфліктів. "Тому для того, щоб ООН могла вдатися до необхідних дій, вона потребує підтримки і політичної волі своїх членів. Коли ця воля існує, ООН може робити свою роботу", - сказав Клімкін.

Україна, яка є зараз непостійним членом Ради безпеки ООН, в цьому місяці головує в Раді безпеки.

Як повідомлялося, генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерріш закликав до реформи Ради Безпеки і міжнародних фінансових установ, оскільки вони втратили довіру.