Клімкін хоче в березні зустрітися з Ле Пен

Глава українського МЗС хоче переконати кандидата в президенти Франції.

Клімкін хоче поспілкуватися з Ле Пен Урядовий портал

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін планує у березні зустрітися з кандидатом у президенти Франції, лідером ультраправої партії "Національний фронт", про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Клімкін заявив, що хоче переконати її змінити своє ставлення до питання приналежності Криму. За його словами, він як глава МЗС повинен враховувати всі варіанти і працювати над усіма можливими сценаріями результатів майбутніх виборів президента цієї країни.

"Працюємо зі штабами кандидатів, працюємо з різними політичними партіями, працюємо з журналістами. Я буду в березні як мінімум двічі в Парижі і планую зустрітися з усіма кандидатами", - заявив Клімкін.

Водночас, міністр зазначив, що попросив посла України у Франції Олега Шамшура організувати зустріч з Ле Пен.

"І я їй покажу ті матеріали, які ми підготували, в тому числі по Криму в рамках нашого позову в Міжнародний суд ООН в Гаазі щодо Конвенції про заборону расової дискримінації", - додав глава МЗС. Він планує показати їй багато матеріалів, в тому числі, фото вбитого кримського татарина Решата Аметова.

"Ми прекрасно знаємо, що її партія також фінансувалася Росією. Ми прекрасно знаємо ступінь упередженості, але повинні працювати, повинні тиснути. У нас є ідеї, все на сьогодні викладати не буду", - заявив Клімкін.

Як повідомлялося, СБУ відмовилася від планів заборонити в'їзд Марін Ле Пен в Україну.

Раніше кандидат на пост президента Франції Марін Ле Пен дозволила собі заяви на підтримку тимчасової окупації і спроби анексії Росією Автономної Республіки Крим і Севастополь.

У зв'язку з цим в МЗС України 3 січня висловило обуренням її висловлюванням.