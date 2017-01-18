Китаю не доведеться замінювати США в глобальній системі безпеки - експерт

Трамп не зможе ізолювати Америку і позбавити її ролі на світовій арені.
Він звертає увагу на те, що Дональд Трамп дійсно стане першим американським президентом-популістом. І він буде інакше спілкуватися зі світом і своїми громадянами. Однак, якщо подивитися на те, хто обійняв ключові посади в сфері оборони в США, на думку Кемпе, все вказує, що Америка продовжить виконувати свою роль у світовій системі безпеки.
Експерт звертає увагу на те, що міністром оборони США Джеймс Меттіс, який був верховним командувачем НАТО з питань трансформації. Він вірить у альянс і, швидше за все, працюватиме над його зміцненням, попри скандальні заяви Трампа. Кемпе звертає увагу і на останні заяви кандидата в Держсекретарі Рекс Тіллерсон, які дають надію на те, що США продовжать працювати над зміцненням світової безпеки і стабільності.
На думку експерта, навіть якщо Китай замінить місце США в якості гаранта світового порядку, йому все одно доведеться працювати в рамках системи, яку збудували США після Другої світової війни.
В Давосі також експерти дійшли висновку, що світ не зможе обійтися без НАТО і ООН. Зокрема, професор військових досліджень Королівського університету в Лондоні Лоренс Фрідман наголосив на важливості НАТО. За його словами, складно уявити, як без альянсу західні країни змогли б об'єднати свої зусилля, поставши перед загрозами.
Нагадаємо, що у Давосі триває Всесвітній економічний форум. Форум у Давосі прийме рекордну кількість учасників. Програма форуму отримала назву "Чуйне і відповідальне лідерство". В рамках її обговорення планується переосмислення глобальної кооперації, надання нового імпульсу світовій економіці, реформування капіталізму.DT.UA