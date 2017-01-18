Китаю не доведеться замінювати США в глобальній системі безпеки - експерт

Трамп не зможе ізолювати Америку і позбавити її ролі на світовій арені.

Кемпе переконаний, що США лишаться в системі безпеки світу. weforum.org

Поява лідера КНР Си Цзиньпіна на Всесвітньому економічному форумі в Давосі дала багатьом зрозуміти, що Пекін готовий вийти на світову арену і взяти на себе управління замість США. Але, на думку президента аналітичного центру The Atlantic Council Фредеріка Кемпе, перемога Дональда Трампа на виборах ще не означає, що такі зміни будуть потрібні.

Він звертає увагу на те, що Дональд Трамп дійсно стане першим американським президентом-популістом. І він буде інакше спілкуватися зі світом і своїми громадянами. Однак, якщо подивитися на те, хто обійняв ключові посади в сфері оборони в США, на думку Кемпе, все вказує, що Америка продовжить виконувати свою роль у світовій системі безпеки.

Експерт звертає увагу на те, що міністром оборони США Джеймс Меттіс, який був верховним командувачем НАТО з питань трансформації. Він вірить у альянс і, швидше за все, працюватиме над його зміцненням, попри скандальні заяви Трампа. Кемпе звертає увагу і на останні заяви кандидата в Держсекретарі Рекс Тіллерсон, які дають надію на те, що США продовжать працювати над зміцненням світової безпеки і стабільності.

На думку експерта, навіть якщо Китай замінить місце США в якості гаранта світового порядку, йому все одно доведеться працювати в рамках системи, яку збудували США після Другої світової війни.

В Давосі також експерти дійшли висновку, що світ не зможе обійтися без НАТО і ООН. Зокрема, професор військових досліджень Королівського університету в Лондоні Лоренс Фрідман наголосив на важливості НАТО. За його словами, складно уявити, як без альянсу західні країни змогли б об'єднати свої зусилля, поставши перед загрозами.

Нагадаємо, що у Давосі триває Всесвітній економічний форум. Форум у Давосі прийме рекордну кількість учасників. Програма форуму отримала назву "Чуйне і відповідальне лідерство". В рамках її обговорення планується переосмислення глобальної кооперації, надання нового імпульсу світовій економіці, реформування капіталізму.