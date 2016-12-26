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Китай заявив протест США у зв'язку з військовою співпрацею з Тайванем

26 грудня в 09:52

МЗС КНР заявив про "різке невдоволення Китаю".

США-Китай-КНР
МЗС Китаю протестує проти військового співробітництва США з Тайванем
Военная политика
Міністерство закордонних справ Китаю виступило з протестом у зв'язку з передбаченим бюджетом США військовим співробітництвом з Тайванем.

"Ми рішуче протестуємо проти відповідного положення у законі про військовому бюджеті США і вже зробили тверде уявлення американській стороні", - йдеться в поширеній заяві офіційного представника МЗС КНР Хуа Чуньин.

У підписаному президентом Бараком Обамою військовому бюджеті говориться, що Пентагон "повинен реалізовувати програму військового обміну між США і Тайванем на високому рівні".

Хуа Чуньин, заявивши у зв'язку з цим про "різке невдоволення Китаю", підкреслила, що КНР вимагає від США виконувати дані Китаю обіцянки, що стосуються тайванського питання, припинити американо-тайванські контакти по військовій лінії і продаж зброї Тайваню, "щоб не підривати китайсько-американські зв'язки і мир і стабільність в Тайванській протоці".

Повідомлялося, що Пекін висловив офіційний протест у зв'язку з телефонною розмовою між Трампом і лідером Тайваню Цай Інвень. Трамп таким чином порушив обмеження на прямі дипломатичні контакти.

Міністр закордонних справ КНР Ван І назвав розмову "дитячим прийомом Тайваню".

За матеріалами: Интерфакс
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Теги Тайвань США протест КНР Китай
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