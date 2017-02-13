Китай засудив випробування балістичної ракети в КНДР

У Китаї відреагували через добу після запуску ракети.

Китай приєднався до засудження Північної Кореї за випробування балістичної ракети vietnambreakingnews.com

Міністр закордонних справГен Шуанг заявив, що його країна засуджує запуск балістичної ракети у КНДР під час військових випробувань. Шуанг зазначив, що такі дії Північної Кореї порушують резолюції Ради Безпеки ООН, пише CNN

Китай є головним економічним партнером КНДР. Торгівля між країнами дає можливість триматися Північній Кореї, не дивлячись на режим санкцій, який ізолював її від решти світу. Однак в останні роки Китай дозволяє собі більш різку риторику по відношенню до КНДР.

Раніше повідомлялося, що КНДР заявила про успішне випробування балістичної ракети в Японському морі. У Пхеньяні стверджують, що таким чином була успішно протестована можливість оснащення снаряда ядерною боєголовкою і здатність його ухилення від перехоплення.

Нагадаємо, Північна Корея ввечері 11 лютого близько 22:55 за місцевим часом запустила балістичну ракету. За оцінками фахівців, це була ракета середньої дальності, вона не загрожувала Північній Америці і не зачепила територіальні води Японії.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе засудив запуск ракети і назвав його "абсолютно неприйнятним", а президент США Дональд Трамп повідомив, що підтримує в цьому питанні Японію "на 100 відсотків".