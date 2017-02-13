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Китай засудив випробування балістичної ракети в КНДР

13 лютого в 11:57

У Китаї відреагували через добу після запуску ракети.

Китай КНР
Китай приєднався до засудження Північної Кореї за випробування балістичної ракети
vietnambreakingnews.com
Міністр закордонних справ Китаю Ген Шуанг заявив, що його країна засуджує запуск балістичної ракети у КНДР під час військових випробувань. Шуанг зазначив, що такі дії Північної Кореї порушують резолюції Ради Безпеки ООН, пише CNN.

Китай є головним економічним партнером КНДР. Торгівля між країнами дає можливість триматися Північній Кореї, не дивлячись на режим санкцій, який ізолював її від решти світу. Однак в останні роки Китай дозволяє собі більш різку риторику по відношенню до КНДР.

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Раніше повідомлялося, що КНДР заявила про успішне випробування балістичної ракети в Японському морі. У Пхеньяні стверджують, що таким чином була успішно протестована можливість оснащення снаряда ядерною боєголовкою і здатність його ухилення від перехоплення.

Нагадаємо, Північна Корея ввечері 11 лютого близько 22:55 за місцевим часом запустила балістичну ракету. За оцінками фахівців, це була ракета середньої дальності, вона не загрожувала Північній Америці і не зачепила територіальні води Японії.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе засудив запуск ракети і назвав його "абсолютно неприйнятним", а президент США Дональд Трамп повідомив, що підтримує в цьому питанні Японію "на 100 відсотків".

За матеріалами: DT.UA
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Теги КНДР Ракети Китай Корея запуск
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