Китай серйозніший суперник, ніж Росія – радник президента США

Росія представляє тільки миттєву загрозу.
Китай є більш серйозним суперником для США, ніж Росія, заявив радник з безпеки та стратегічних комунікацій президента США Барака Обами Бен Родс.
"Росія являє лише тимчасову загрозу для міжнародного порядку та стабільності у світі", — заявив він в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera.
Бен Родс протягом багатьох років мав значний вплив на формування зовнішньої політики США, а також її сприйняття громадськістю.
Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп має намір призначити економіста Пітера Наварро, відомого своєю критикою Китаю, головою національної торгового ради. Водночас, він буде відповідати за торгову і промислову політику.aljazeera.com