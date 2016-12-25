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Китай серйозніший суперник, ніж Росія – радник президента США

25 грудня в 01:41

Росія представляє тільки миттєву загрозу.

Белый Дом США
США більше побоюється Китай, ніж Росію
© European Council

Китай є більш серйозним суперником для США, ніж Росія, заявив радник з безпеки та стратегічних комунікацій президента США Барака Обами Бен Родс.

"Росія являє лише тимчасову загрозу для міжнародного порядку та стабільності у світі", — заявив він в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera.

Бен Родс протягом багатьох років мав значний вплив на формування зовнішньої політики США, а також її сприйняття громадськістю.

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Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп має намір призначити економіста Пітера Наварро, відомого своєю критикою Китаю, головою національної торгового ради. Водночас, він буде відповідати за торгову і промислову політику.

За матеріалами: aljazeera.com
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Теги США Росія президент торговий радник Китай голова економіка промисловість політика
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