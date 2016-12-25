Китай серйозніший суперник, ніж Росія – радник президента США

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Росія представляє тільки миттєву загрозу.

США більше побоюється Китай, ніж Росію © European Council

Китай є більш серйозним суперником для США, ніж Росія, заявив радник з безпеки та стратегічних комунікацій президента США Барака Обами Бен Родс.

"Росія являє лише тимчасову загрозу для міжнародного порядку та стабільності у світі", — заявив він в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera.

Бен Родс протягом багатьох років мав значний вплив на формування зовнішньої політики США, а також її сприйняття громадськістю.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп має намір призначити економіста Пітера Наварро, відомого своєю критикою Китаю, головою національної торгового ради. Водночас, він буде відповідати за торгову і промислову політику.