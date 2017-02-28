Китай обмірковує санкції проти Південної Кореї за розміщення американської протиракетної оборони

У Китаї вважають, що комплекс протиракетної оборони загрожує безпеці країни.

Китай може ввести санкції проти Південної Кореї за розміщення американської системи ПРО Военное обозрение

Китайські державні ЗМІ розкритикували рішення Південної Кореї розгорнути комплекс американської протиракетної оборони на своїй території. Передбачаються санкції на деякі південнокорейські товари і послуги з боку, повідомляє Reuters

Влада Південної Кореї санкціонували розміщення американських систем протиракетної оборони у відповідь на загрозу з боку КНДР. Проте в Китаї кажуть, що це не допоможе послабити напругу з Північною Кореєю, однак створить загрозу національній безпеці Китаю. Китайська влада обмірковує варіанти введення санкцій на деякі товари і послуги з Південної Кореї, переважно мобільні телефони та автомобілі.

Раніше повідомлялося, що союзники США в азіатсько-тихоокенському регіоні навряд чи стануть допомагати американцям. Не дивлячись на підтримку безпеки Сполученими Штатами, країни регіону серйозно залежні від Китаю економічно.

Детальніше про зміну в міждержавних відносинах США і Китаю читайте в статті Юлії Курнишової "США — Китай: конфлікт у трьох вимірах" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".