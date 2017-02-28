Китай обмірковує санкції проти Південної Кореї за розміщення американської протиракетної оборони

У Китаї вважають, що комплекс протиракетної оборони загрожує безпеці країни.
Влада Південної Кореї санкціонували розміщення американських систем протиракетної оборони у відповідь на загрозу з боку КНДР. Проте в Китаї кажуть, що це не допоможе послабити напругу з Північною Кореєю, однак створить загрозу національній безпеці Китаю. Китайська влада обмірковує варіанти введення санкцій на деякі товари і послуги з Південної Кореї, переважно мобільні телефони та автомобілі.
Детальніше про зміну в міждержавних відносинах США і Китаю читайте в статті Юлії Курнишової "США — Китай: конфлікт у трьох вимірах" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA