Китай інвестує понад 100 мільярдів доларів у розвиток залізниць у 2017 році

Обсяг державних інвестицій Китаю в залізні дороги до кінця 2020 року складе понад 500 мільярдів доларів.

Китай інвестує мільярди доларів у залізні дороги Naked Science

Уряд Китаю виділить в 2017 році 116 млрд доларів на реалізацію 35 великих залізничних проектів.

Планується будівництво нових магістралей, в тому числі 2,1 тисячі км одноколійних і 2,5 тисячі км двоколійних шляхів, а також приблизно 4 тисяч км електрифікованих колій. Куратором буде Китайська залізнична корпорація, повідомляє Global Times.

Раніше заступник міністра транспорту КНР Ян Юйдун заявив, що за 13-ту п'ятирічку (2016-2020) влада планує витратити на розвиток залізниць приблизно 3,5 трлн юанів (510 млрд доларів). Очікується, що за цей період загальна протяжність високошвидкісних шляхів Китаю складе 30 тисяч км, тобто 80% великих міст країни будуть підключені до мережі високоефективних залізничних пасажирських і вантажних перевезень.

За підсумками 2016 року сумарна довжина сталевих магістралей в КНР перевищила 124 тисячі км, з них 22 тисячі - високошвидкісні.

Нагадаємо, що в останні роки Китай розширив свої залізничні перевезення в країни Європи в рамках багатомільярдного державного проекту "Новий шовковий шлях". До червня 2016 року з Китаю в Європу прийшов 1881 складу.

Всього поїзда з Китаю використовують 40 залізничних маршрутів в різні європейські міста.