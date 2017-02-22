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Китай добудовує військові споруди на спірних островах в Південно-Китайському морі – Reuters

22 лютого в 12:12

Після цього там можуть бути розміщені ракети Китаю.

США Китай
У Вашингтоні обмірковують варіанти відповіді на провокації Пекіна в Південно-Китайському морі.
slon.ru
Китай майже закінчив будівництво військових споруд, в яких можна розмістити ракети дальнього радіусу ураження типу "земля-повітря", на штучних островах в Південно-Китайському морі. Споруда підіймає питання реакції з боку США, які обіцяли відповісти на провокації Пекіна в Південно-Китайському морі, повідомляє Reuters, посилаючись на свої джерела в американській розвідці.

Китай займався намиванням штучних островів у морі, щоб збільшити свої територіальні води. Тепер у Пекіна є територіальні суперечки з Малайзією, Філіппінами, Тайванем і В'єтнамом. Американська адміністрація раніше назвала такі дії Китаю незаконними.

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Раніше повідомлялося, що союзники США в азіатсько-тихоокенському регіоні навряд чи стануть допомагати американцям у разі конфлікту Вашингтона з Пекіном. Не дивлячись на підтримку безпеки Сполученими Штатами, країни регіону серйозно залежні від Китаю економічно.

Детальніше про зміну в міждержавних відносинах США і Китаю читайте в статті Юлії Курнишової "США — Китай: конфлікт у трьох вимірах" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги США Китай конфлікт Ракети безпека
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