Китай добудовує військові споруди на спірних островах в Південно-Китайському морі – Reuters

Після цього там можуть бути розміщені ракети Китаю.
Китай займався намиванням штучних островів у морі, щоб збільшити свої територіальні води. Тепер у Пекіна є територіальні суперечки з Малайзією, Філіппінами, Тайванем і В'єтнамом. Американська адміністрація раніше назвала такі дії Китаю незаконними.у разі конфлікту Вашингтона з Пекіном. Не дивлячись на підтримку безпеки Сполученими Штатами, країни регіону серйозно залежні від Китаю економічно.
Детальніше про зміну в міждержавних відносинах США і Китаю читайте в статті Юлії Курнишової "США — Китай: конфлікт у трьох вимірах" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA