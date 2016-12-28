Кіссінджер вважає Україну "мостом" між Росією і Заходом - Politico

Трамп зачарований дипломатом-ветераном, який багато років дружить з Путіним і наполягає на інтересах Москви.

Кіссінджер - один з небагатьох американців, з яким любить поговорити Путін.

Ще в 90-х роках легендарний екс-Держсекретар США, який став політичним консультантом,розпитував молодого росіянина про його минуле.

"Я працював у розвідці", - врешті зізнався під час тієї зустрічі Володимир Путін, на що Кіссінджер відповів йому: "Всі достойні люди починають з розвідки. І я теж".

Впродовж років після тієї розмови, поки Путін піднімався кар'єрними щаблями в Кремлі і врешті став автократом, він підтримував теплі відносини з екс-Держсекретарем США, навіть коли відносини Москви і Вашингтона зіпсувалися. Кіссінджер один з небагатьох американців, з яким Путін часто зустрічається.

Про це пише Politico, додаючи, що такої ж уваги удостоїлися актор Стівен Сіган і колишній голова ExxonMobil Рекс Тіллерсон, який скоро може стати Держсекретарем.

Тепер, коли Дональд Трамп подав сигнал про бажання збудувати тісні відносини з Москвою, 93-річний Кіссінджер позиціонує себе як потенційного посередника, зустрічаючись приватно з майбутнім президентом США і вихваляючи його публічно. Як і Трамп, Кіссінджер завжди ставив під сумнів висновки спецслужб, які звинувачують Росію у втручанні у вибори президента США.

Роками Кіссінджер наполягав на тому, що баланс сил між США і Росією покращить світову стабільність. Але скептики бояться, що такий підхід принесе в жертву інші цінності і посилить агресивну поведінку Кремля, зокрема хакерські втручання у вибори, вторгнення в Україну. Також виникає питання, яку особисту вигоду для ветерана американської дипломатії несе перезавантаження відносин з Росією. Politico пише, що вірогідно постійних особистий доступ до російського і американського лідера покращать авторитет Кіссінджера. Крім того, в процесі його компанія Kissinger Associates Inc. може отримати від участі свого засновника в політичному житті додаткові бізнес-вигоди.

"Думаю, Кіссінджер готує дипломатичний наступ. Він реаліст. Для нього найважливіше - це міжнародна рівновага, для нього права людини чи демократія не мають значення", - сказав експерт Cicero Foundation Марсель Ван Харпен.

Соратники Трампа не коментують його відносини з колишнім Держсекретарем, який працював у адмінстраціях Річарда Ніксона і Геральда Форда. Однак, деякі джерела Politico, наближені до мільярдера, розповіли, що Трамп насправді захоплений Кіссінджером, так само як і деякі республіканські "старожили", такі як Роберт Гейтс чи Кондоліза Райс, які нерідко зверталися до нього за порадами.

Кіссінджер також неодноразово хвалив кандидата-республіканця, в той час як інші його критикували. Приміром, він похвалив Трампа за призначення екс-директора ExxonMobil Рекса Тіллерсона Держсекретарем, попри його зв'язки з Росією.

"Він би був некорисним для ExxonMobil, якби у нього не було дружніх зв'язків з Росією. Я не зважаю на всі ці нарікання", - говорив екс-дипломат, додаючи, що для роботи Держсекретаря ще "ніхто не відповідав абсолютно усім критеріям". На його думку, Тіллерсон добре підходить на цю роль.

Видання нагадує, що Кіссінджер також допомагав з "перезавантаженням" відносин з Росією як в часи президенства Джорджа Буша-молодшого, так і адміністрації Барака Обами. Він зіграв певну роль у підписанні угоди про скорочення ядерних арсеналів в 2009 році.

В питанні України, яка втратила Крим і частину Донбасу через агресію Росії, Кіссінджер наполягав, що вона не повинна приєднуватися до Заходу.

"Україна повинна бути включена в структуру європейської і міжнародної архітектури безпеки у такий спосіб, щоб вона стала мостом між Росією і Заходом, а не стала на чийсь бік", - говорив він.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер зауважив, що поки не зрозуміло, як далеко Трамп зайде, щоб задобрити Росію.

"Чи зможе Трамп отримати кращі відносини з Росією, не пожертвувавши чимось? Якщо ми будемо готові змиритися з тим, щоб вона зробила в Сирії, Криму і на Сході України, тоді в нас будуть кращі відносини. Але ми так принесемо в жертву інші інтереси і ще не відомо, що ми отримаємо за це", - пояснив Пайфер.

Нещодавно журналісти CNN дізналися про поїздку радника Трампа до Москви і обговорення зняття санкцій проти РФ. Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявляла, що Трамп не вплине на політику ЄС антиросійським санкцій. Могеріні також підтвердила, що ЄС має намір розширити санкції відносно Росії протягом наступних шести місяців у зв'язку з кризою в Україні. ЄС має намір продовжувати санкционную політику щодо РФ, поки не будуть здійснені Мінські угоди.