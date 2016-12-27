Кіссінджер розробить для Трампа план, щоб налагодити відносини між США і РФ – ЗМІ

Згідно з планом екс-держсекретаря США, США повинні визнати домінування Росії в колишніх радянських республіках.

Кіссінджер повинен стати посередником між Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним

Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер розробляє план для обраного президента США Дональда Трампа з нормалізації відносин країни з РФ, пише німецьке видання Bild з посиланням на дані європейських спецслужб.

Повідомляється, що Кіссінджер повинен стати посередником між Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Ідея плану полягала в тому, що Росія, згідно із задумом, гарантує безпеку на сході України, а Захід не буде втручатися у кримське питання.

"Однак мова не йде про визнання Криму територією Росії, просто тема півострова не буде підніматися у відносинах двох супердержав", - йдеться в статті.

Як пише видання, Кіссінджер вважає, що "зближення з Росією - це правильний крок. Він вважає, що США повинні визнати домінування Росії в колишніх радянських республіках.

Згідно з планом Кіссінджера,.Трамп буде прагнути до скасування санкцій проти Росії.

Нещодавно журналісти CNN дізналися про

і обговорення зняття санкцій проти РФ.

Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявляла, що

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Могеріні також підтвердила, що ЄС має намір розширити санкції відносно Росії протягом наступних шести місяців у зв'язку з кризою в Україні. ЄС має намір продовжувати санкционную політику щодо РФ, поки не будуть здійснені Мінські угоди.