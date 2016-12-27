Кіссінджер розробить для Трампа план, щоб налагодити відносини між США і РФ – ЗМІ

Згідно з планом екс-держсекретаря США, США повинні визнати домінування Росії в колишніх радянських республіках.
Кіссінджер повинен стати посередником між Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним
Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер
розробляє план для обраного президента США Дональда Трампа з нормалізації відносин країни з РФ, пише німецьке видання Bild
з посиланням на дані європейських спецслужб.
Повідомляється, що Кіссінджер повинен стати посередником між Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Ідея плану полягала в тому, що Росія, згідно із задумом, гарантує безпеку на сході України, а Захід не буде втручатися у кримське питання.
"Однак мова не йде про визнання Криму територією Росії, просто тема півострова не буде підніматися у відносинах двох супердержав", - йдеться в статті.
Як пише видання, Кіссінджер вважає, що "зближення з Росією - це правильний крок. Він вважає, що США повинні визнати домінування Росії в колишніх радянських республіках.
Згідно з планом Кіссінджера,.Трамп буде прагнути до скасування санкцій проти Росії.
Нещодавно журналісти CNN дізналися про поїздку радника Трампа до Москви і обговорення зняття санкцій проти РФ. Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявляла, що Трамп не вплине на політику ЄС антиросійським санкцій. Могеріні також підтвердила, що ЄС має намір розширити санкції відносно Росії протягом наступних шести місяців у зв'язку з кризою в Україні. ЄС має намір продовжувати санкционную політику щодо РФ, поки не будуть здійснені Мінські угоди.
За матеріалами:
DT.UA