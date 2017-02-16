Кім Чон Нама вбили всього за п'ять секунд - ЗМІ

Затримані дві жінки, які, на думку поліції, провели бездоганну операцію.

Кім Чон Нама вбили блискавично

Вбивцям Кім Чон Нама – брата керівника КНДР Кім Чен Ина знадобилося всього п'ять секунд на скоєння злочину.

Вирогідних вбивць вдалося вирахувати за записами з камер відеоспостереження в аеропорту Куала-Лумпура в Малайзії, де і сталося вбивство, пише місцеве видання New Straits Times. Дві жінки тривалий час слідкували за своїм об'єктом, вибираючи зручний момент, коли навколо нього буде малолюдно. Потім одна з жінок завела з ним розмову, в той час як інша, стоячи позаду нього, отруїла його. Потім обидві втекли на таксі. Однак поліція так і не знає, яким саме способом був отруєний Кім Чон Нам.

На думку поліції, вся операція була чітко спланована і проведена бездоганно, якби не камери спостереження, то нападників навряд чи б вдалося встановити. Наразі обидва підозрювані затримані.

Кім Чон Нам був убитий в Малайзії 13 лютого. За даними ЗМІ, за вбивством стоять спецслужби КНДР. Якщо ця інформація підтвердиться, то це вбивство буде одним з найгучніших в низці політичних вбивств громадян Північної Кореї, які сталися за останнє десятиліття. Вони повинні були змусити замовкнути тих, хто сприймається лідерами Північної Кореї в якості загрози їхній владі, повідомив один з джерел в уряді США.