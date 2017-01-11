Кількість жертв теракту в Кабулі збільшилася до 51 людини

Серед загиблих 36 представників Вищого зібрання Афганістану.
За словами чиновників, серед постраждалих від вибуху є жінки і діти. Навіть через кілька годин після інциденту машини швидкої допомоги продовжували доставляти поранених у лікарні.
У парламенті Афганістану також підтвердили смерть 36 співробітників Вищого зібрання та працівників секретаріату парламенту.
Раніше, 10 січня, в столиці Афганістану пролунав вибух. Терорист-смертник підірвав себе відразу ж після того, як вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Обидва вибухи сталися біля будівлі парламенту Афганістану, в людному районі Кабула. Відповідальність за теракт взяв на себе рух "Талібан".DT.UA