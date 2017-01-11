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Кількість жертв теракту в Кабулі збільшилася до 51 людини

11 січня в 12:04

Серед загиблих 36 представників Вищого зібрання Афганістану.

медицина скорая
Кількість постраждалих від теракту в Кабулі збільшилася
e.kryzhanivsky / Depositphotos
Число загиблих внаслідок подвійного вибуху в столиці Афганістану зросло до 51 людини, близько 150 людей отримали поранення, повідомляє TOLO News із посиланням на місцевих чиновників.

За словами чиновників, серед постраждалих від вибуху є жінки і діти. Навіть через кілька годин після інциденту машини швидкої допомоги продовжували доставляти поранених у лікарні.

У парламенті Афганістану також підтвердили смерть 36 співробітників Вищого зібрання та працівників секретаріату парламенту.

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Раніше, 10 січня, в столиці Афганістану пролунав вибух. Терорист-смертник підірвав себе відразу ж після того, як вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Обидва вибухи сталися біля будівлі парламенту Афганістану, в людному районі Кабула. Відповідальність за теракт взяв на себе рух "Талібан".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Афганістан вибух парламент талібан
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