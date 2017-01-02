Кількість жертв теракту в Багдаді зросла до 32 осіб

Серед постраждалих багато робітників, які наймалися на щоденну роботу неподалік від епіцентру вибуху.

Внаслідок теракту загинули 32 людини, десятки отримали поранення

Поліцейські і медичні працівники лікарень Багдада відзначають збільшення кількості, який стався в понеділок, 2 січня, повідомляє Al Arabiya

Вибух стався в передмісті столиці Іраку Мадінат-ес-Садр на одній з найбільш жвавих площ. Серед постраждалих багато робітників, які в момент здыйснення теракту перебували на перехресті Садр-Сіті, шиїтського району на північному сході Багдада.

За попередніми даними, напад влаштував терорист-смертник, який привів у дію вибуховий пристрій в автомобілі.

Раніше повідомлялося про 17 загиблих і 39 поранених.

Нагадаємо, внаслідок подвійного теракту в Багдаді 3 липня нинішнього року загинули як мінімум 292 людини. За даними міністерства охорони здоров'я Іраку, поранення різного ступеня тяжкості отримали 200 осіб.

Вибухи відбуваються в Іраку регулярно, однак цей напад став найбільшим за кількістю жертв з 2003 року.