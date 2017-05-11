Топ Новини
<
>

Кількість загиблих під час протестів у Венесуелі досягла майже 40 осіб

11 травня в 10:19

Більшість жертв серед прихильників опозиції.

Николас Мадуро
Протести проти Мадуро тривають
Під час чергових протестів 10 травня Венесуелі загинув ще один протестувальник, який отримав смертельне вогнепальне поранення. Ще 80 осіб були поранені під час сутичок з правоохоронцями під час протесту, повідомляє DW.

За час протестів, які почалися в квітні, загинуло 39 осіб. Більшість із загиблих представники опозиції, однак є жертви і серед правоохоронців і прихильників влади країни.

У Венесуелі триває криза, яка викликана протистоянням опозиційного парламенту і президента країни Ніколаса Мадуро.

Читайте також: Венесуела на межі громадянської війни
Раніше повідомлялося, що під час масових протестів у столиці Венесуели загинули три людини, серед яких двоє демонстрантів і один силовик. Демонстранти загинули від кульових поранень у голову, які вони отримали в зіткненнях з поліцією.

Детальніше про масові демонстрації у Венесуелі читайте у статті Віктора Каспрука "Венесуела — на межі громадянської війни" для тижневика "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Deutsche Welle (Українська редакція)
Читайте також
Теги Венесуела протест опозиція зіткнення
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.46
EUR 28.79
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...