Кількість загиблих під час протестів у Венесуелі досягла майже 40 осіб

Більшість жертв серед прихильників опозиції.

Протести проти Мадуро тривають

Під час чергових протестів 10 травнязагинув ще один протестувальник, який отримав смертельне вогнепальне поранення. Ще 80 осіб були поранені під час сутичок з правоохоронцями під час протесту, повідомляє DW

За час протестів, які почалися в квітні, загинуло 39 осіб. Більшість із загиблих представники опозиції, однак є жертви і серед правоохоронців і прихильників влади країни.

У Венесуелі триває криза, яка викликана протистоянням опозиційного парламенту і президента країни Ніколаса Мадуро.

час масових протестів у столиці

загинули три людини, серед яких двоє демонстрантів і один силовик. Демонстранти загинули від кульових поранень у голову, які вони отримали в зіткненнях з поліцією.

Раніше повідомлялося, що під

Детальніше про масові демонстрації у Венесуелі читайте у статті Віктора Каспрука "Венесуела — на межі громадянської війни" для тижневика "Дзеркало тижня. Україна".