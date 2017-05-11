Кількість загиблих під час протестів у Венесуелі досягла майже 40 осіб

Більшість жертв серед прихильників опозиції.
За час протестів, які почалися в квітні, загинуло 39 осіб. Більшість із загиблих представники опозиції, однак є жертви і серед правоохоронців і прихильників влади країни.
У Венесуелі триває криза, яка викликана протистоянням опозиційного парламенту і президента країни Ніколаса Мадуро.
Детальніше про масові демонстрації у Венесуелі читайте у статті Віктора Каспрука "Венесуела — на межі громадянської війни" для тижневика "Дзеркало тижня. Україна".Deutsche Welle (Українська редакція)