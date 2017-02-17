Кілька тисяч людей у Мінську вимагають скасування "податку на нероб" і вільних виборів

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Таких масових акцій не було в Мінську з 2010 року. До декларації включили політичні вимоги.

Білоруси вийшли на вулиці з вимогою вільних виборів charter97.org

Декілька тисяч людей вийшли вна акцію "Марш розсерджених білорусів" проти "податку на дармоїдство".

Громадяни провели народні збори, а потім пройшли ходою по проспекту Незалежності до будівлі міністерства з податків і зборів Білорусі.

Учасники Маршу розсерджених білорусів прийняли декларацію, в якій зажадали від влади: 1. Скасувати ганебний Декрет №3 від 02.04.2015 "Про запобігання соціального утриманства"; 2. Зупинити зниження реальних доходів населення, обкрадання пенсіонерів, підвищення пенсійного віку, зростання плати за комунальні послуги; 3. Повернути народу вільні, справедливі вибори.

"Якщо протягом місяця, до 17 березня 2017 року влада не зробить реальних кроків для виконання волі народу, ми зробимо нові колективні дії", - йдеться в декларації.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, таких масових акцій не було в Мінську з 2010 року.

Нагадаємо, що у 2014 році президент Білорусі Олександр Лукашенко схвалив ідею повернути в законодавство республіки норму про покарання за дармоїдство.