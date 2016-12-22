Кіберзахисники США звинуватили російських хакерів у розробці програми для стеження за українською артилерією

Заражені шкідливим агентом пристрої, відправляли хакерам дані про географічні позиції артилерії ЗСУ.
З кінця 2014 до 2016 року крос-платформенний додаток віддаленого доступу X-agent таємно поширювався на українських військових форумах, впроваджуючись, в тому числі, в додаток для автоматизованого керування артилерійським вогнем ArtOS, що працює на базі Android (розроблений українським фахівцем Володимиром Шерстюком – ред.). Заражені агентом пристрої, фіксували і відправляли хакерам дані про географічні позиції української артилерії, що дозволяло ідентифікувати загальне розташування української артилерії.
На думку фахівців CrowdStrike, FancуBear тісно співпрацює з російською розвідкою. Він і група хакерів, що розробляли шкідливі програми, також можуть бути причетні до зламу серверів Демократичної партії США і численних кібератак, що відбувалися під час виборів президента США.
Нагадаємо, в середині червня російські хакери зламали базу даних Демократичної партії США. Вони отримали доступ до бази даних, зібраної на кандидата на посаду президента США від Республіканської партії Дональда Трампа, а також змогли прочитати всі електронні листи і трафік чатів комітету. При цьому кіберзлочинці не отримали доступу до фінансової інформації або особистої інформації спонсорів партії.
За даними ЗМІ, також піддалися атакам комп'ютери і мережі інших американських політичних організацій, а також основних претендентів на пост президента США Гілларі Клінтон і Дональда Трампа.
7 жовтня Міністерство внутрішньої безпеки та Управління національної розвідки США звинуватили Росію в організації скоординованих кібератак з метою вплинути на виборчий процес у США.
15 жовтня віце-президент США Джозеф Байден повідомив про готовність Вашингтона вжити заходів проти Росії у зв'язку з тим, що, як стверджують американські офіційні особи, пов'язані з РФ хакери втручалася в президентські вибори в США.
16 грудня президент США Барак Обама заявив про можливість американських контрзаходів у відповідь на втручання Росії у недавні вибори в США. Заходи, за словами Обами, будуть як публічними, так і негласними.DT.UA