Кіберзахисники США звинуватили російських хакерів у розробці програми для стеження за українською артилерією

Заражені шкідливим агентом пристрої, відправляли хакерам дані про географічні позиції артилерії ЗСУ.

Російські хакери могли стежити за українською артилерією завдяки шкідливому додатку scyther5 / Depositphotos

У доповіді американської організації кіберзахисниківйдеться про розробку користувачем FancуBear шкідливого додатка, що дозволяв з 2014 року відстежувати пересування української артилерії. Доповідь опубліковано на сайті організації у четвер, 22 грудня.

З кінця 2014 до 2016 року крос-платформенний додаток віддаленого доступу X-agent таємно поширювався на українських військових форумах, впроваджуючись, в тому числі, в додаток для автоматизованого керування артилерійським вогнем ArtOS, що працює на базі Android (розроблений українським фахівцем Володимиром Шерстюком – ред.). Заражені агентом пристрої, фіксували і відправляли хакерам дані про географічні позиції української артилерії, що дозволяло ідентифікувати загальне розташування української артилерії.

На думку фахівців CrowdStrike, FancуBear тісно співпрацює з російською розвідкою. Він і група хакерів, що розробляли шкідливі програми, також можуть бути причетні до зламу серверів Демократичної партії США і численних кібератак, що відбувалися під час виборів президента США.

Нагадаємо, в середині червня російські хакери зламали базу даних Демократичної партії США. Вони отримали доступ до бази даних, зібраної на кандидата на посаду президента США від Республіканської партії Дональда Трампа, а також змогли прочитати всі електронні листи і трафік чатів комітету. При цьому кіберзлочинці не отримали доступу до фінансової інформації або особистої інформації спонсорів партії.

За даними ЗМІ, також піддалися атакам комп'ютери і мережі інших американських політичних організацій, а також основних претендентів на пост президента США Гілларі Клінтон і Дональда Трампа.

7 жовтня Міністерство внутрішньої безпеки та Управління національної розвідки США звинуватили Росію в організації скоординованих кібератак з метою вплинути на виборчий процес у США.

15 жовтня віце-президент США Джозеф Байден повідомив про готовність Вашингтона вжити заходів проти Росії у зв'язку з тим, що, як стверджують американські офіційні особи, пов'язані з РФ хакери втручалася в президентські вибори в США.

16 грудня президент США Барак Обама заявив про можливість американських контрзаходів у відповідь на втручання Росії у недавні вибори в США. Заходи, за словами Обами, будуть як публічними, так і негласними.