Керрі сумнівається, що Мексика заплатить за стіну Трампа на кордоні

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Держсекретар не бачить причин, чому Мехіко повинен давати гроші на те, з чим він не згоден.

Керрі вважає, що Мексика не буде платити за стіну на кордоні. palinchak / Depositphotos

Мексика не збирається платити за втілення передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. Тим більше за спорудження стіни на американсько-мексиканському кордоні.

Про це, як повідомляє ABC News, сказав Держсекретар Джон Керрі.

"Вони не збираються добровільно розщедритися і заплатити за те, з чим вони не згодні", - пояснив він.

Побудова стіни на кордоні між США і Мексикою стала однією з обіцянок Дональда Трампа на виборах президента. Згідно з його задумом, вона нібито повинна зупинити рух нелегальних мігрантів в США з території південного сусіда.

Тим часом, Трамп нарешті визнав причетність Росії до кібератак проти США. Але при цьому він заперечив, що це хоч якось вплинуло на результат виборів. Крім того, на своїй сторінці в Twitter республіканець написав, що російське вторгнення в комп'ютерну мережу демократів - це нібито вина самих демократів, які "халатно" поставилися до своєї безпеки.