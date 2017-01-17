Керрі переконаний, що санкції проти Росії спрацювали

Держсекретар вважає, що досить добре попрацював, намагаючись допомогти Україні.

Керрі вважає, що він добився успіху в протистоянні російській агерсії проти України. weforum.org

Держсекретар США Джон Керрі назвав американські зусилля з допомоги Україні в розпал агресії Росії проти неї прикладом "успішної роботи адміністрації, яка не всім подобається".

Про це він сказав в Давосі на Всесвітньому економічному форумі.

"Санкції спрацювали. І ми працювали тяжко, щоб зберегти єдність позиції щодо санкцій. Мінські угоди, нажаль, так і не були імплементовані повною мірою, але вони теж зіграли певну роль", - переконаний Керрі.

Він також нагадав, що Вашингтон створив програму для стримування агресивної поведінки Росії, виділивши на неї понад 3 мільярди доларів.

"І от ми бачимо картинку в дусі Холодної війни, коли наші війська з'явилися в Східній Європі. Я не знаю, як буде діяти нова адміністація. Але я хочу сказати, що Європі час повірити в себе", - сказав Держсекретар США.

Він підкреслив, що Євросоюз насправді успішний проект, який допоміг встановити мир в Європі, запустити процес співпраці країн на континенті і який дозволив країнам-учасницям досягти процвітання. При цьому він додав, що "є ті, хто хотів би, щоб Європа розділилася зсередини". Але Керрі підкреслив, що це не в інтересах європеців.

Як повідомлялося, в п'ятницю, 13 січня, президент США Барак Обама перед відходом у відставку продовжив ще на один рік дію розпорядження про введення санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Тим часом, настпний президент США Дональд Трамп допустив пом'якшення санкцій проти РФу обмін на ядерну угоду.

Раніше в інтерв'ю The Wall Street Journal Трамп припустив пом'якшення санкцій проти Росії, якщо вона доведе свою ефективність в боротьбі проти ісламістського тероризму.