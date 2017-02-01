Кемерон домагався звільнення головного редактора The Daily Mail через підтримку Brexit

Власник видання скаржився на тиск з боку екс-прем'єра.

Кемерон заперечує звинувачення в тиску на The Daily Mail

Колишній прем'єр-міністр Великобританії намагався домовитись про звільнення головного редактора The Daily Mail Пола Дейкра за його підтримку Brexit. Власник таблоїду The Daily Mail Джонатан Хармсворт повідомив про те, що екс-прем'єр вимагав від нього відставки Дейкра, повідомляє BBC

Видання Хармсоврта є одним із найбільш ярих прихильників виходу Великобританії з ЄС. Перед референдумом, Daily Mail активно підтримувала кампанію Brexit, викликавши невдоволення Кемерона.

Прес-секретар колишнього прем'єра заперечує тиск на власника з метою змінити головного редактора видання. Проте прес-секретар відзначає, що Кемерон дійсно зустрічався з Хармсвортом і висловлював йому невдоволення з приводу підтримки виходу Британії з ЄС його виданням.

Раніше повідомлялося, щопро вихід країни з Євросоюзу. До цього британський Верховний суд зобов'язав уряд затвердити Brexit в парламенті.