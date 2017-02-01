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Кемерон домагався звільнення головного редактора The Daily Mail через підтримку Brexit

1 лютого в 12:49

Власник видання скаржився на тиск з боку екс-прем'єра.

Кэмерон
Кемерон заперечує звинувачення в тиску на The Daily Mail
Колишній прем'єр-міністр Великобританії намагався домовитись про звільнення головного редактора The Daily Mail Пола Дейкра за його підтримку Brexit. Власник таблоїду The Daily Mail Джонатан Хармсворт повідомив про те, що екс-прем'єр вимагав від нього відставки Дейкра, повідомляє BBC.

Видання Хармсоврта є одним із найбільш ярих прихильників виходу Великобританії з ЄС. Перед референдумом, Daily Mail активно підтримувала кампанію Brexit, викликавши невдоволення Кемерона.

Прес-секретар колишнього прем'єра заперечує тиск на власника з метою змінити головного редактора видання. Проте прес-секретар відзначає, що Кемерон дійсно зустрічався з Хармсвортом і висловлював йому невдоволення з приводу підтримки виходу Британії з ЄС його виданням.

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Раніше повідомлялося, що парламент Великобританії почав розгляд законопроекту про вихід країни з Євросоюзу. До цього британський Верховний суд зобов'язав уряд затвердити Brexit в парламенті.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Кемерон видання звільнення Британія
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