Казахстанця засудили до трьох років за пости про Путіна

Досов в своїх постах писав, що Путін розвалює країну.

Саната Досова засудили в Казахстані через Facebook-пости про Путіна

Суд міста Актобе в Казахстані засудив до трьох років колонії загального режиму Саната Досова за "розпалювання соціальної ворожнечі в Facebook". Приводом стали пости про президента РФ Володимира Путіна.

Досов в своїх постах писав, що Путін розвалює країну, а також закликав громадян Росії зупинити фашизм в своїй країні, передає Meduza.

Під час суду Досов визнав провину і розкаявся, але його адвокати помітили, що він розміщував тільки частину тих записів, за що його судять. Адвокати припустили, що сторінку Досова могли зламати.

Справа проти Досова, як передбачається, була порушена за скаргою іншого казаха, який вступав з ним у полеміку в коментарях. До суду обвинувачений провів чотири місяці в СІЗО.

Раніше повідомлялося, що суд міста Алмати засудив до смертної кари 27-річного Руслана Кулекбаева, який здійснив у липні теракт.