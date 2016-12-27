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Казахстанця засудили до трьох років за пости про Путіна

27 грудня в 12:57

Досов в своїх постах писав, що Путін розвалює країну.

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Саната Досова засудили в Казахстані через Facebook-пости про Путіна

Суд міста Актобе в Казахстані засудив до трьох років колонії загального режиму Саната Досова за "розпалювання соціальної ворожнечі в Facebook". Приводом стали пости про президента РФ Володимира Путіна.

Досов в своїх постах писав, що Путін розвалює країну, а також закликав громадян Росії зупинити фашизм в своїй країні, передає Meduza.

Під час суду Досов визнав провину і розкаявся, але його адвокати помітили, що він розміщував тільки частину тих записів, за що його судять. Адвокати припустили, що сторінку Досова могли зламати.

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Справа проти Досова, як передбачається, була порушена за скаргою іншого казаха, який вступав з ним у полеміку в коментарях. До суду обвинувачений провів чотири місяці в СІЗО.

Раніше повідомлялося, що суд міста Алмати засудив до смертної кари 27-річного Руслана Кулекбаева, який здійснив у липні теракт.

За матеріалами: Meduza
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Теги суд Путін Актобе Facebook
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