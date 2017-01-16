Катастрофа "Боїнгу" під Бішкеком: головне

На місці авіакатастрофи, в якій загинули щонайменше 30 осіб, продовжуються аварійно-рятувальні роботи.
Що сталося?
Літак виконував рейс Гонконг-Бішкек. Як повідомив заступник керівника агентства цивільної авіації Киргизстану Бакит Джунушалієв, при заході на посадку "боїнг" проскочив злітно-посадкову смугу і спробував зайти на друге коло. З якої причини зайти на посадку з першого разу не вийшло і як діяв пілот – наразі невідомо.
За даними МНС Киргизстану, літак не долетів до аеропорту, впавши в районі дачного селища в його околицях. В результаті падіння загорілися два будинки.
На місці катастрофи знайдено "чорну скриньку" літака.
Про факт виявлення однієї з "чорних скриньок" літака, який розбився, повідомив прес-секретар глави уряду Киргизстану Чингиз Есенгул, не уточнюючи, однак, про яку скриньку – мовну або параметричну, йде мова. Пошуки другої "чорної скриьки" тривають.
Згідно з інформацією уряду Киргизстану, на місці аварії літака в півтора-два кілометри від аеропорту тривають аварійно-рятувальні роботи. Ведеться пошук вцілілих, який буде продовжено, в тому числі, і в темний час доби.
Видео с дрона. Zanoza сняла место крушения грузового самолета сверху #TK6491 Полное видео по ссылке: https://t.co/idJI9FkUvE pic.twitter.com/CJmi15lcT5— Zanoza (@zanoza_kg) 16 января 2017 г.
Аеропорт "Манас" в Киргизстані працює в штатному режимі.
Вранці 16 січня міжнародний аеропорт "Манас" в Бішкеку тимчасово припинив роботу у зв'язку з авіакатастрофою. З 13:30 його нормальний режим роботи відновлено. У даний момент аеропорт приймає і відправляє повітряні судна.
Упізнані 15 тіл загиблих в результаті авіакатастрофи.
В морзі Республіканського центру судово-медичної експертизи Киргизстану впізнали 15 тіл жертв авіакатастрофи під Бішкеком. Згідно з повідомленням уряду Киргизстану, серед загиблих – п'ятеро дітей.
Прес-служба уряду Киргизстану також опублікувала список упізнаних жертв трагедії.DT.UA