Катастрофа "Боїнгу" під Бішкеком: головне

На місці авіакатастрофи, в якій загинули щонайменше 30 осіб, продовжуються аварійно-рятувальні роботи.

Турецький "боїнг" зазнав аварії при заході на посадку в аеропорт "Манас" в Киргизстані http://zanoza.kg/

Вантажний Boeing 747 авіакомпанії Turkish Airlines вранці 16 січняпри заході на посадку в аеропорту "Манас" в столиці Киргизстану Бішкеку. В результаті падіння літака на селище Дачі СУ Сокулукського району Чуйської області, загинули щонайменше 30 осіб, включаючи пілота.

Що сталося?

Літак виконував рейс Гонконг-Бішкек. Як повідомив заступник керівника агентства цивільної авіації Киргизстану Бакит Джунушалієв, при заході на посадку "боїнг" проскочив злітно-посадкову смугу і спробував зайти на друге коло. З якої причини зайти на посадку з першого разу не вийшло і як діяв пілот – наразі невідомо.

За даними МНС Киргизстану, літак не долетів до аеропорту, впавши в районі дачного селища в його околицях. В результаті падіння загорілися два будинки.

На місці катастрофи знайдено "чорну скриньку" літака.

Про факт виявлення однієї з "чорних скриньок" літака, який розбився, повідомив прес-секретар глави уряду Киргизстану Чингиз Есенгул, не уточнюючи, однак, про яку скриньку – мовну або параметричну, йде мова. Пошуки другої "чорної скриьки" тривають.

Згідно з інформацією уряду Киргизстану, на місці аварії літака в півтора-два кілометри від аеропорту тривають аварійно-рятувальні роботи. Ведеться пошук вцілілих, який буде продовжено, в тому числі, і в темний час доби.

Аеропорт "Манас" в Киргизстані працює в штатному режимі.

Вранці 16 січня міжнародний аеропорт "Манас" в Бішкеку тимчасово припинив роботу у зв'язку з авіакатастрофою. З 13:30 його нормальний режим роботи відновлено. У даний момент аеропорт приймає і відправляє повітряні судна.

Упізнані 15 тіл загиблих в результаті авіакатастрофи.

В морзі Республіканського центру судово-медичної експертизи Киргизстану впізнали 15 тіл жертв авіакатастрофи під Бішкеком. Згідно з повідомленням уряду Киргизстану, серед загиблих – п'ятеро дітей.

Прес-служба уряду Киргизстану також опублікувала список упізнаних жертв трагедії.