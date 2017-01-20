Кандидат в президенти Франції придумав заміну НАТО

Північноатлантичний альянс політик запропонував замінити Європейським альянсом.

Французький політик придумав, чим замінити НАТО

На зміну НАТО повинен прийти інший союз – Європейський військовий альянс, оскільки Північноатлантичний блок у будь-якому випадку розпадеться, вважає один кандидатів у президенти Франції.

"Європа повинна проявити себе, оскільки з одного боку — Росія Володимира Путіна, з іншого — США Дональда Трампа. І тому я пропоную замінити НАТО європейським військовим альянсом, оскільки НАТО у будь-якому випадку розпадеться, як заявив Дональд Трамп. На жаль, Дональда Трампа треба приймати всерйоз", — сказав кандидат в президенти Франції, лідер Екологічної партії Франсуа де Рюжи у дебатах на каналі France2.

Раніше в інтерв'ю європейським ЗМІ Трамп назвав НАТО важливою, але "застарілою" організацією, де тільки п'ять країн несуть покладені витрати, а інші не платять те, що повинні платити".

Раніше президент США Барак Обама повідомив про прихильність Дональда Трампа зобов'язанням Сполучених Штатів у рамках НАТО.

"У розмові зі мною обраний президент висловив серйозний інтерес в тому, що стосується підтримки наших стратегічних інтересів. І одне з його послань, яке я можу привести, - це його прихильність НАТО", – заявив Обама після зустрічі з Трампом у Білому домі 14 листопада.

Сенатор-республіканець Джон Маккейн, у свою чергу, запевнив, що відносини США із союзниками по НАТО при президентові Трампа не зазнають змін.