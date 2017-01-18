Кандидат у представники США при ООН заявила про готовність тиснути на Росію

Адміністрація Трампа не має наміру відмовлятися від співпраці з Росією у боротьбі з ІДІЛ та іншими загрозами.

У Трампа не довіряють Росії, але сподіваються на співпрацю flickr.com

Кандидат у постійні представники США при ООН Ніккі Хейлі, яку на цю посаду запропонував обраний президент США Дональд Трамп, не виключила розширенняу разі невиконання Кремлем взятих на себе зобов'язань.

"Ми повинні показати росіянам незадоволення тим, що відбувається в Україні, у Криму, а також ситуацією в Сирії", – заявила Хейлі під час слухань у Комітеті Сенату США з міжнародних відносин у середу, 18 січня, передає "Укрінформ".

Хейлі підкреслила, що анексований Крим є невід'ємною частиною України.

"Ми повинні підкреслити це дуже чітко", – зазначила кандидат на посаду посла США в ООН.

"Те, що ми бачимо в Україні та Криму викликає велике занепокоєння. Оскільки, на мій погляд, Росія намагається переконатися, що може вторгнутися куди забажає, і продовжує втручатися", – додала Хейлі.

Коментуючи озвучені Трампом наміри пом'якшити санкції проти Росії, кандидат на дипломатичну посаду висловила переконання, що для цього "Росія повинна продемонструвати позитивні кроки".

При цьому Хейлі не виключила розширення діючих санкцій та посилення тиску на Кремль у разі загострення відносин.

"Важливо, щоб ми зібралися разом - Рада національної безпеки і обраний президент - і розробили план щодо Росії: чого нам чекати від них, на що треба звернути увагу в майбутньому, як порушення призведуть до введення додаткових санкцій. Росія зараз намагається грати м'язами. І я думаю, що нам завжди потрібно бути обережними. Я не думаю, що ми можемо їм довіряти", – підкреслила Хейлі.

При цьому, за її словами, адміністрація Трампа не збирається відмовлятися від співпраці з РФ у питаннях боротьби з "Ісламською державою" та іншими "спільними загрозами".

Як повідомлялося, в п'ятницю, 13 січня, президент США Барак Обама продовжив ще на один рік дію розпорядження про введення санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Тим часом, настпний президент США Дональд Трамп допустив пом'якшення санкцій проти РФу обмін на ядерну угоду.

Раніше в інтерв'ю The Wall Street Journal Трамп припустив пом'якшення санкцій проти Росії, якщо вона доведе свою ефективність в боротьбі проти ісламістського тероризму.