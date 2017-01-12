Кандидат у міністри оборони США Меттіс підтвердив намір надавати допомогу Україні

Генерал назвав Росію "стратегічним конкурентом США.

"Скажений пес" Меттіс озвучив своє бачення відносин США та РФ Wikimedia commons

Відставний генерал, якому обраний президент США Дональд Трамп запропонував посаду міністра оборони, підтвердив готовність надавати Україні допомогу для протистояння російської агресії.

"Я виступаю за надання допомоги Україні для підтримки її суверенітету", – сказано в письмових відповідях генерала, поширених у Сенаті США у четвер, 12 січня.

У той же час кандидат на посаду глави Пентагону не став докладно описувати форми допомоги, висловивши готовність повернутися до цього питання на закритому засіданні сенатського комітету з оборони.

Характеризуючи відносини США з РФ, Меттіс вказав на загрози, які виходять від Кремля. У той же час, він не виключив можливості співпраці з Москвою у тих питаннях, в яких у неї немає протиріч із Вашингтоном.

"Росія вирішила стати стратегічним конкурентом США. Але ми взаємодіяли з Росією навіть у найтемніші часи холодної війни, і я підтримую рішення обраного президента співпрацювати з Росією і зараз. Коли ми бачимо, що в якихось областях ми не можемо співпрацювати, ми повинні протистояти Росії, і захищатися, якщо Росія вирішить діяти всупереч нашим інтересам", – зазначив кандидат у міністри оборони США.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп прийняв рішення призначити міністром оборони відставного чотиризіркового генерала Джеймса Меттіса.

Генерал прослужив в американській армії 34 роки. З 2010 по 2013 він очолював Центральне командування США, обіймав керівні посади в армії, а також командував першою дивізією морської піхоти США в Іраку.

Меттіс має репутацію інтелектуала, популярного лідера, рішучого, але уважного до підлеглих керівника. У нього є прізвисько "Скажений пес" і "Воїн-чернець". Друге пов'язане з тим, що він не був одружений і не має дітей і присвятив все життя армійській службі.

Генерал називав збройну агресію Росії проти України "більш серйозною, ніж думають в США і ЄС", заявляв, що метою Путіна є розкол НАТО.