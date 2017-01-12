Кандидат у міністри оборони США Меттіс підтвердив намір надавати допомогу Україні

Генерал назвав Росію "стратегічним конкурентом США.
"Я виступаю за надання допомоги Україні для підтримки її суверенітету", – сказано в письмових відповідях генерала, поширених у Сенаті США у четвер, 12 січня.
У той же час кандидат на посаду глави Пентагону не став докладно описувати форми допомоги, висловивши готовність повернутися до цього питання на закритому засіданні сенатського комітету з оборони.
Характеризуючи відносини США з РФ, Меттіс вказав на загрози, які виходять від Кремля. У той же час, він не виключив можливості співпраці з Москвою у тих питаннях, в яких у неї немає протиріч із Вашингтоном.
"Росія вирішила стати стратегічним конкурентом США. Але ми взаємодіяли з Росією навіть у найтемніші часи холодної війни, і я підтримую рішення обраного президента співпрацювати з Росією і зараз. Коли ми бачимо, що в якихось областях ми не можемо співпрацювати, ми повинні протистояти Росії, і захищатися, якщо Росія вирішить діяти всупереч нашим інтересам", – зазначив кандидат у міністри оборони США.
Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп прийняв рішення призначити міністром оборони відставного чотиризіркового генерала Джеймса Меттіса.
Генерал прослужив в американській армії 34 роки. З 2010 по 2013 він очолював Центральне командування США, обіймав керівні посади в армії, а також командував першою дивізією морської піхоти США в Іраку.
Меттіс має репутацію інтелектуала, популярного лідера, рішучого, але уважного до підлеглих керівника. У нього є прізвисько "Скажений пес" і "Воїн-чернець". Друге пов'язане з тим, що він не був одружений і не має дітей і присвятив все життя армійській службі.
Генерал називав збройну агресію Росії проти України "більш серйозною, ніж думають в США і ЄС", заявляв, що метою Путіна є розкол НАТО.Інтерфакс-Україна , Интерфакс ,