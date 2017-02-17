Кандидат на місце радника Трампа з національної безпеки відмовився від посади

Роберт Гарвард відмовився від посади через неможливість привести своїх людей в Білий дім.
У Білому домі повідомили, що Гарвард відмовився від посади "за сімейними і фінансовими причинами". Однак джерела агентства в адміністрації повідомили, що головною причиною є те, що Гарвард хотів привести своїх людей в Білий дім. А це викликало розбіжності з американським президентом.
Віце-адміралу пропонували обійняти посаду, на якій раніше перебував Майкл Флінн. Виконуючим обов'язки радника з національної безпеки президента зараз є Кіт Келлог.
Проблема в тому, що до інавгурації Трампа Флінн ще не обіймав посаду радника з національної безпеки і обговорював питання зовнішньої політики із російською стороною як приватна особа, що є порушенням американського законодавства.DT.UA