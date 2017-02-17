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Кандидат на місце радника Трампа з національної безпеки відмовився від посади

17 лютого в 08:55

Роберт Гарвард відмовився від посади через неможливість привести своїх людей в Білий дім.

Роберт Гарвард
Роберт Гарвард відмовився зайняти посаду, яку раніше обіймав Майкл Флінн
AmericaNavy
Відставний віце-адмірал Роберт Гарвард відхилив запрошення на посаду радника з національної безпеки в команді Дональда Трампа. Однією з причин відмови Гарварда від пропозиції адміністрації є те, що йому не дали привести власну команду в Білий дім, повідомляє Reuters.

У Білому домі повідомили, що Гарвард відмовився від посади "за сімейними і фінансовими причинами". Однак джерела агентства в адміністрації повідомили, що головною причиною є те, що Гарвард хотів привести своїх людей в Білий дім. А це викликало розбіжності з американським президентом.

Віце-адміралу пропонували обійняти посаду, на якій раніше перебував Майкл Флінн. Виконуючим обов'язки радника з національної безпеки президента зараз є Кіт Келлог.

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Нагадаємо, що радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку, у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.

Проблема в тому, що до інавгурації Трампа Флінн ще не обіймав посаду радника з національної безпеки і обговорював питання зовнішньої політики із російською стороною як приватна особа, що є порушенням американського законодавства.

За матеріалами: DT.UA
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Теги посол безпека Трамп президент
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