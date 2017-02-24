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Канцлер Австрії закликав до перегляду європейських санкцій проти Росії

24 лютого в 08:54

Керн вважає, що санкції завдають великої шкоди економіці ЄС.

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Крістіан Керн закликав до перегляду санкцій проти Росії, оскільки вони завдають великої шкоди економіці Європи
Wikimedia commons
Канцлер Австрії Крістіан Керн закликав до перегляду європейських санкцій, які накладені на Росію, оскільки вони не виправдали себе, як засіб. На думку Керна, необхідно знайти засіб впливу на РФ, який не завдає такої шкоди економіці Австрії, пише Bloomberg.

Австрійський канцлер також ствердно відповів на питання про можливість часткового зняття санкцій у зв'язку з виконанням певних пунктів Мінських угод російською стороною. При цьому Керн зазначив, що радий тому, що Європа не розкололася у своїх поглядах на цю проблему.

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Нагадаємо, у грудні минулого року лідери Європейського Союзу домовилися продовжити санкції проти Росії ще на шість місяців. Пропозиції Польщі та Великобританії про посилення та продовження санкцій на рік були відхилені.

Санкції, введені ЄС в 2014 році відповідь на анексію Криму та збройну агресію РФ у Донбасі, передбачають скорочення співпраці з Росією у сфері фінансів, оборони та енергетики.

За матеріалами: DT.UA
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Теги санкції Росія Європа Австрія
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