Канцлер Австрії закликав до перегляду європейських санкцій проти Росії

Керн вважає, що санкції завдають великої шкоди економіці ЄС.

Крістіан Керн закликав до перегляду санкцій проти Росії, оскільки вони завдають великої шкоди економіці Європи Wikimedia commons

Канцлер Австрії Крістіан Керн закликав до перегляду, які накладені на Росію, оскільки вони не виправдали себе, як засіб. На думку Керна, необхідно знайти засіб впливу на РФ, який не завдає такої шкоди економіці Австрії, пише Bloomberg

Австрійський канцлер також ствердно відповів на питання про можливість часткового зняття санкцій у зв'язку з виконанням певних пунктів Мінських угод російською стороною. При цьому Керн зазначив, що радий тому, що Європа не розкололася у своїх поглядах на цю проблему.

Нагадаємо, у грудні минулого року лідеридомовилися продовжити санкції проти Росії ще на шість місяців. Пропозиції Польщі та Великобританії про посилення та продовження санкцій на рік були відхилені.

Санкції, введені ЄС в 2014 році відповідь на анексію Криму та збройну агресію РФ у Донбасі, передбачають скорочення співпраці з Росією у сфері фінансів, оборони та енергетики.