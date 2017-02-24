Канцлер Австрії закликав до перегляду європейських санкцій проти Росії

Керн вважає, що санкції завдають великої шкоди економіці ЄС.
Австрійський канцлер також ствердно відповів на питання про можливість часткового зняття санкцій у зв'язку з виконанням певних пунктів Мінських угод російською стороною. При цьому Керн зазначив, що радий тому, що Європа не розкололася у своїх поглядах на цю проблему.Європейського Союзу домовилися продовжити санкції проти Росії ще на шість місяців. Пропозиції Польщі та Великобританії про посилення та продовження санкцій на рік були відхилені.
Санкції, введені ЄС в 2014 році відповідь на анексію Криму та збройну агресію РФ у Донбасі, передбачають скорочення співпраці з Росією у сфері фінансів, оборони та енергетики.DT.UA