Канадська опозиція запропонувала уряду країни план допомоги Україні

В умовах ускладнення ситуації в Донбасі Україна потребує збільшення канадскої допомоги, а не її зменшення, вважають опозиціонери.
допомоги Україні. Крім того, опозиціонери закликали уряд країни вжити конкретних кроків для підтримки України у боротьбі з російською агресією, повідомляє "Укрінформ".
План оприлюднив тіньовий міністр закордонних справ Канади Пітер Кент.
"Канада довгий час була надійним союзником та помічником України. Оскільки суверенітет України продовжує перебувати у небезпеці, Канаді зараз не час для роздумів. Уряд Трюдо повинен вжити конкретних заходів, аби запевнити українців, що Канада продовжуватиме підтримувати їх перед лицем російської військової агресії", - зазначив Кент.
План канадської опозиції складається з семи кроків, які повинні бути вжиті урядом країни:
- розширення та продовження військової тренувальної місії UNIFIER;
- відновлення надання супутникових зображень RADARSAT-2 українським військовим;
- передачі Україні летальної зброї;
- ухвалення "акту Магнітського";
- підписання угоди про співробітництво у сфері оборони;
- збільшення кількості спостерігачів ОБСЄ, які моніторитимуть ситуацію на сході України;
- надання додаткової гуманітарної допомоги українським вимушеним переселенцям та заклику Росії до визнання суверенітету України і Мінських угоди.
"Оскільки насилля та напруження на сході України продовжують зростати, Україна потребує збільшення канадської підтримки, а не зменшення", - підкреслив Кент.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України за три роки отримали від різних країн світу матеріально-технічну допомогу на суму близько трьох мільярдів гривень.
Так, Канада надавала Україні обладнання для розмінування, прилади нічного бачення, бронежилети, індивідуальне спорядження, обмундирування і кевларові шоломи.Укрінформ