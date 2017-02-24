Канадська опозиція запропонувала уряду країни план допомоги Україні

В умовах ускладнення ситуації в Донбасі Україна потребує збільшення канадскої допомоги, а не її зменшення, вважають опозиціонери.

У канадської опозиції є план з допомоги Україні president.gov.ua допомоги Україні. Крім того, опозиціонери закликали уряд країни вжити конкретних кроків для підтримки України у боротьбі з російською агресією, повідомляє "Укрінформ".

План оприлюднив тіньовий міністр закордонних справ Канади Пітер Кент.

"Канада довгий час була надійним союзником та помічником України. Оскільки суверенітет України продовжує перебувати у небезпеці, Канаді зараз не час для роздумів. Уряд Трюдо повинен вжити конкретних заходів, аби запевнити українців, що Канада продовжуватиме підтримувати їх перед лицем російської військової агресії", - зазначив Кент.

План канадської опозиції складається з семи кроків, які повинні бути вжиті урядом країни:

- розширення та продовження військової тренувальної місії UNIFIER;

- відновлення надання супутникових зображень RADARSAT-2 українським військовим;

- передачі Україні летальної зброї;

- ухвалення "акту Магнітського";

- підписання угоди про співробітництво у сфері оборони;

- збільшення кількості спостерігачів ОБСЄ, які моніторитимуть ситуацію на сході України;

- надання додаткової гуманітарної допомоги українським вимушеним переселенцям та заклику Росії до визнання суверенітету України і Мінських угоди.

"Оскільки насилля та напруження на сході України продовжують зростати, Україна потребує збільшення канадської підтримки, а не зменшення", - підкреслив Кент.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України за три роки отримали від різних країн світу матеріально-технічну допомогу на суму близько трьох мільярдів гривень.

Так, Канада надавала Україні обладнання для розмінування, прилади нічного бачення, бронежилети, індивідуальне спорядження, обмундирування і кевларові шоломи.