Канада закликала РФ звільнити українського журналіста Семена

Суд над журналістом в окупованому Криму відбудеться 20 березня.

Семену в Криму судять по сфабрикованій справі Крим.Реалії

Канада закликала Росію припинити кримінальне переслідуванняМиколи Семени.

"Канада закликає зняти звинувачення з журналіста Миколи Семени у незаконно анексованому Криму", – сказано в заяві Міністерства закордонних справ Канади у Twitter, опублікованій у вівторок, 28 лютого.

Керівник канадського зовнішньополітичного відомства Христя Фрилянд висловила глибоку стурбованість у зв'язку з систематичними порушеннями свободи слова в анексованому Криму, а також закликав окупаційну владу дотримуватися права людини і норм міжнародного права.

У вівторок, 28 лютого, в Залізничному суді окупованого Сімферополя закінчилося попереднє судове засідання у справі Семени. Засідання по суті призначено на 20 березня, передає "Крим. Реалії".

Адвокат журналіста Андрій Сабанін подав клопотання про повернення справи для виправлення помилок слідства, так як експерт-лінгвіст дав юридичну оцінку тексту Семени, що є порушенням законодавства.

Раніше повідомлялося, що журналіста Миколу Семену окупованому Криму звинуватили в екстремізмі за нібито підрив територіальної цілісності РФ, за що йому тепер загрожує до п'яти років трюми.

Нагадаємо, оприлюднений на сайті Федеральної служби РФ з фінансового моніторингу 12 липня "Перелік організацій і фізичних осіб", щодо яких є відомості про їх причетність до екстремістської діяльності або тероризму", включає в себе цілий ряд громадських організацій, громадських активістів, політичних в'язнів і журналістів Кримського півострова.