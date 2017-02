Канада закликала РФ звільнити українського журналіста Семена

Канада закликала Росію припинити кримінальне переслідуванняМиколи Семени.

"Канада закликає зняти звинувачення з журналіста Миколи Семени у незаконно анексованому Криму", – сказано в заяві Міністерства закордонних справ Канади у Twitter, опублікованій у вівторок, 28 лютого.

Керівник канадського зовнішньополітичного відомства Христя Фрилянд висловила глибоку стурбованість у зв'язку з систематичними порушеннями свободи слова в анексованому Криму, а також закликав окупаційну владу дотримуватися права людини і норм міжнародного права.

Canada calls for charges against journalist Mykola #Semena in illegally-annexed #Crimea to be dropped. #UnitedForUkraine #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/Sx0CMc9MyO